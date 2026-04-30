दिल्ली में मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए सरकार ने राहत का रास्ता खोल दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला उन किसानों के लिए उम्मीद बनकर सामने आया है, जिनकी गेहूं की फसल गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही थी. अब सरकार ने खरीद नियमों में ढील देकर उन्हें नुकसान से बचाने की कोशिश की है.

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने भी सहमति जताते हुए रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए विशेष छूट दी है. इसके तहत पहले जिन मानकों के कारण फसल खारिज हो जाती थी, अब उनमें लचीलापन लाया गया है, जिससे अधिक किसानों की उपज सरकारी खरीद में शामिल हो सकेगी.

अब 70 प्रतिशत तक चमक खो चुका गेहूं भी स्वीकार

नई व्यवस्था के मुताबिक अब ऐसी गेहूं की खेप भी खरीदी जाएगी, जिसकी चमक काफी हद तक खत्म हो चुकी हो. पहले यह फसल सीधे रिजेक्ट कर दी जाती थी. साथ ही सिकुड़े और टूटे दानों की स्वीकार्य सीमा को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. हालांकि, पूरी तरह टूटे और हल्के टूटे दानों का कुल हिस्सा 6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस विशेष श्रेणी के गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखा जाएगा. इसके लिए अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे. इस गेहूं को लंबे समय तक स्टोर करने के बजाय जल्दी उपयोग में लाने की योजना बनाई गई है.

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गुणवत्ता गिरने पर सरकार की होगी जिम्मेदार

इस तरह खरीदे गए गेहूं का इस्तेमाल केवल राजधानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. यदि भंडारण के दौरान गुणवत्ता में गिरावट आती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार उठाएगी. इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा और गुणवत्ता दोनों का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है. इस साल खराब मौसम ने फसल को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में यह फैसला उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी किसान अपनी मेहनत का नुकसान न उठाए. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गेहूं खरीद की पूरी प्रक्रिया साफ-सुथरी और तय समय के भीतर पूरी की जाए. किसानों को भुगतान में देरी न हो, इसका भी खास ध्यान रखने को कहा गया है.

किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मिलेगा फायदा

यह पहल न केवल किसानों को आर्थिक राहत देगी, बल्कि दिल्ली की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगी. खासकर उन किसानों के लिए यह निर्णय बेहद अहम साबित होगा, जिनकी फसल इस बार मौसम की वजह से प्रभावित हुई है.

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