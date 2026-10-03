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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड

30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड

दिल्ली के मोती नगर इलाके में कैश कलेक्शन का काम करने वाले 24 वर्षीय परवीन मल्होत्रा ने अपने ही मालिक के 30 लाख रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी रची. पुलिस ने जांच में खुलासा किया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 03 Oct 2026 11:10 PM (IST)
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दिल्ली के मोती नगर इलाके में 30 लाख रुपये की लूट की कहानी पुलिस जांच में फर्जी निकली. कैश कलेक्शन का काम करने वाले 24 वर्षीय परवीन मल्होत्रा ने अपने ही मालिक के 30 लाख रुपये हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी.

उसने अपने साथी परवीन उर्फ प्रेम के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से पूरी 30 लाख रुपये की रकम, कैश वाला बैग और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.

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तीन जगह से 30 लाख लेकर निकला था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, परवीन मल्होत्रा मदन लाल प्लास्टिक, टिकरी कलां में कैश कलेक्शन कर्मचारी के तौर पर काम करता था. 1 अक्टूबर को उसने कंपनी के निर्देश पर तीन जगहों से करीब 30 लाख रुपये जमा किए थे. इसके बाद वह मोटरसाइकिल से वापस लौट रहा था. बाद में उसने पुलिस को बताया कि जखीरा फ्लाईओवर के पास तीन बदमाशों ने काले रंग की मोटरसाइकिल से उसे रोक लिया और कैश से भरा बैग छीन लिया.

परवीन ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने उसके सीने पर ब्लेड से हमला किया और कैश लेकर फरार हो गए. इस सूचना पर 2 अक्टूबर को मोती नगर थाने में FIR दर्ज की गई. मामला गंभीर होने के कारण पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

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शर्ट ने खोल दी झूठ की पहली परत

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान पुलिस को परवीन की कहानी पर शक हुआ.उसके सीने पर चोट तो थी लेकिन शर्ट पर उस जगह कट का कोई निशान नहीं था.इसके बाद पुलिस ने वारदात वाली जगह और उसके बताए समय के CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज में भी उसकी बताई कहानी की पुष्टि नहीं हुई.

पुलिस ने उसके आने-जाने के पूरे रास्ते की जांच की. इस दौरान उसके बयान में कई विरोधाभास सामने आए.पूछताछ आगे बढ़ी तो पुलिस का शक और गहरा गया.लगातार पूछताछ में आखिरकार परवीन ने कथित तौर पर पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

कैश दोस्त को दिया, खुद को घायल किया

पुलिस के मुताबिक, परवीन ने बताया कि उसने 30 लाख रुपये हड़पने के लिए लूट की कहानी बनाई थी. उसने कैश से भरा बैग केशव पुरम मेट्रो स्टेशन के पास अपने दोस्त परवीन उर्फ प्रेम को दे दिया.इसके बाद खुद को असली लूट का शिकार दिखाने के लिए उसने रेजर ब्लेड से सीने पर चोट लगाई. इतना ही नहीं, उसने अपना मोबाइल फोन भी तोड़कर पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके.

आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर मोती नगर पुलिस की टीम ने बहादुरगढ़, हरियाणा में उसके साथी के ठिकाने पर छापा मारा.वहां से पुलिस ने 30 लाख रुपये की पूरी रकम और कैश वाला बैग बरामद कर लिया.वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली.

दोनों आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

इस मामले में पुलिस ने परवीन मल्होत्रा, निवासी पश्चिम विहार, दिल्ली और स्थायी निवासी अलवर, राजस्थान तथा उसके साथी 23 वर्षीय परवीन उर्फ प्रेम, निवासी बहादुरगढ़, हरियाणा को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं और रकम को लेकर दोनों ने किस तरह पूरी योजना बनाई थी.

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Published at : 03 Oct 2026 11:09 PM (IST)
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