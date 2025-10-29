राजधानी दिल्ली हर साल जाड़े का मौसम आते ही बढ़ते प्रदूषण की समस्या से जूझने लग जाती है. चाहे वो कोई सी पार्टी हो दिल्ली में हर सरकार के लिए भी यही प्रदूषण सर का दर्द साबित होता है. इस बार दिल्ली की सस्ता में कई सालों बाद बीजेपी ने वापसी की है और उसके आगे भी प्रदूषण एक बड़े समस्या है लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इस बार प्रदूषण को से निपटने के लिए दिल्ली में ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला लिया था वो था दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने का.

मंगलवार (29 अक्टूबर) को कई ट्रायल के बाद दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश के जरिए बारिश कराने की मोशी की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी. ऐसे में अब इसी कृत्रिम बारिश पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए है.

' सवा करोड़ रुपये की हो गई बारिश चोरी '

दिल्ली में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लकड़ा ने आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दिल्ली सरकार के खिलाफ 'बारिश चोरी' का मामला दर्ज कराया है. युवा कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा खुद थाने पहुंचे और शिकायत सौंपी. लाकड़ा का दावा है कि कानपुर से जहाज़ उड़ता है, क्लाउड सीडिंग होती है, सरकार कहती है कि 15-20 मिनट में बारिश होगी, प्रदूषण कम होगा. लेकिन हुआ कुछ नहीं. "सवा करोड़ रुपये की बारिश चोरी हो गई."

' जनता को गुमराह करना करें बंद '

अक्षय लाकड़ा ने आगे पुलिस से माँग की कि इस मामले की तफ्तीश हो, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि जनता को गुमराह करना बंद करें और प्रदूषण से राहत के लिए ठोस कदम उठाएं.

' विज्ञापन घोटाला' बता रहा है विपक्ष

युवा कांग्रेस का यह कदम उस वक्त आया है जब दिल्ली का AQI लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. यहां आपको बता दे कि दिल्ली सरकार ने अनुसार मंगलवार को क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया. सरकार कहती है कि तकनीकी दिक्कतें थीं, लेकिन वहीं विपक्ष इसे 'विज्ञापन घोटाला' बता रहा है.

अब देखना यह है कि पुलिस इस अनोखी शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है. क्या 'बारिश चोरी' का यह केस दिल्ली की सियासत में नया तूफान लाएगा?