दिल्ली में रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर के इशारे पर चला था खेल

दिल्ली में रंगदारी और फायरिंग के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. स्पेशल सेल ने करीब एक साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी उर्फ बंटी (26) के रूप में हुई है, जो हरियाणा के अंबाला का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक वह कोर्ट से घोषित अपराधी भी था और लगातार ठिकाने बदलकर छिप रहा था.

पुलिस ने बताया कि मामला मार्च 2025 का है, जब जगतपुरी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति को लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज मिलने लगे. कॉल करने वाला खुद को पंजाब का गैंगस्टर गुरजंत सिंह उर्फ जनता बता रहा था और उसने पीड़ित से 4 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी.

जब पीड़ित ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो बदमाशों ने उसे डराने के लिए 1 और 2 अप्रैल 2025 की रात उसके घर पर फायरिंग कर दी. इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी.

फिल्मी स्टाइल में वारदात को दिया अंजाम

जांच में सामने आया कि आरोपी जसविंदर सिंह ने इस पूरी वारदात को बेहद प्लानिंग के साथ अंजाम दिया. वह अंबाला से बस में बैठकर दिल्ली आया और कश्मीरी गेट आईएसबीटी पहुंचा. वहां से ऑटो लेकर कृष्णा नगर गया, जहां उसने एक मोटरसाइकिल चोरी की.

इसके बाद उसी बाइक से वह पीड़ित के घर पहुंचा और दो राउंड फायरिंग की. वारदात के बाद आरोपी ने बाइक बस स्टैंड के पास छोड़ दी और फिर बस से वापस अंबाला भाग गया

दिल्ली पुलिस ने इस केस में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच का सहारा लिया. धीरे-धीरे आरोपी की पहचान हुई और उसकी लोकेशन ट्रैक की गई.

करीब एक साल तक फरार रहने के बाद आखिरकार 16 मार्च 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि वह पंजाब के खरड़ इलाके में छिपा हुआ है. इसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया.

गैंगस्टर से जुड़कर बना अपराधी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले कुत्तों की खरीद-फरोख्त का काम करता था. कुछ साल पहले एक मारपीट के मामले में उसका संपर्क गैंगस्टर गुरजंत उर्फ जनता के गुर्गों से हुआ. इसके बाद वह धीरे-धीरे अपराध की दुनिया में उतर गया और गैंगस्टर के कहने पर दिल्ली में फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया.

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग के और कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं. साथ ही यह भी जांच हो रही है कि कहीं आरोपी ने इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया.