दिल्ली में रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर के इशारे पर चला था खेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर के इशारे पर चला था खेल

Delhi News: रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर के इशारे पर चला था खेल

Delhi News In Hindi: दिल्ली में रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में सामने आया पंजाब गैंगस्टर कनेक्शन और वारदात की पूरी प्लानिंग.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 Mar 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में रंगदारी और फायरिंग के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. स्पेशल सेल ने करीब एक साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी उर्फ बंटी (26) के रूप में हुई है, जो हरियाणा के अंबाला का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक वह कोर्ट से घोषित अपराधी भी था और लगातार ठिकाने बदलकर छिप रहा था.

पुलिस ने बताया कि मामला मार्च 2025 का है, जब जगतपुरी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति को लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज मिलने लगे. कॉल करने वाला खुद को पंजाब का गैंगस्टर गुरजंत सिंह उर्फ जनता बता रहा था और उसने पीड़ित से 4 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी.

जब पीड़ित ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो बदमाशों ने उसे डराने के लिए 1 और 2 अप्रैल 2025 की रात उसके घर पर फायरिंग कर दी. इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई थी.

फिल्मी स्टाइल में वारदात को दिया अंजाम

जांच में सामने आया कि आरोपी जसविंदर सिंह ने इस पूरी वारदात को बेहद प्लानिंग के साथ अंजाम दिया. वह अंबाला से बस में बैठकर दिल्ली आया और कश्मीरी गेट आईएसबीटी पहुंचा. वहां से ऑटो लेकर कृष्णा नगर गया, जहां उसने एक मोटरसाइकिल चोरी की.

इसके बाद उसी बाइक से वह पीड़ित के घर पहुंचा और दो राउंड फायरिंग की. वारदात के बाद आरोपी ने बाइक बस स्टैंड के पास छोड़ दी और फिर बस से वापस अंबाला भाग गया

दिल्ली पुलिस ने इस केस में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच का सहारा लिया. धीरे-धीरे आरोपी की पहचान हुई और उसकी लोकेशन ट्रैक की गई.

करीब एक साल तक फरार रहने के बाद आखिरकार 16 मार्च 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि वह पंजाब के खरड़ इलाके में छिपा हुआ है. इसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया.

गैंगस्टर से जुड़कर बना अपराधी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले कुत्तों की खरीद-फरोख्त का काम करता था. कुछ साल पहले एक मारपीट के मामले में उसका संपर्क गैंगस्टर गुरजंत उर्फ जनता के गुर्गों से हुआ. इसके बाद वह धीरे-धीरे अपराध की दुनिया में उतर गया और गैंगस्टर के कहने पर दिल्ली में फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया.

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग के और कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं. साथ ही यह भी जांच हो रही है कि कहीं आरोपी ने इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया.

और पढ़ें
Published at : 20 Mar 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर के इशारे पर चला था खेल
दिल्ली में रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, गैंगस्टर के इशारे पर चला था खेल
दिल्ली NCR
Delhi News: पालम हादसे पर विपक्ष ने उठाए तीखे सवाल, सरकार ने कहा- पूरे शहर में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट
दिल्ली: पालम हादसे पर विपक्ष ने उठाए तीखे सवाल, सरकार ने कहा- पूरे शहर में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट
दिल्ली NCR
Delhi News: मार्च में ठंड की वापसी! दिल्ली NCR में बारिश-आंधी से गिरा तापमान, कई जगह बूंदाबांदी, आगे कैसा रहेगा मौसम?
मार्च में ठंड की वापसी! दिल्ली NCR में बारिश-आंधी से गिरा तापमान, कई जगह बूंदाबांदी, आगे कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, तेज आंधी के साथ हुई बारिश तो गर्मी से मिली राहत, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, तेज आंधी के साथ हुई बारिश तो गर्मी से मिली राहत, जानें IMD का अपडेट
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: '140 मिलियन बैरल ईरानी तेल...', अमेरिका ईरान को लेकर लेने जा रहा बड़ा फैसला, मजबूरी में यूटर्न लेंगे ट्रंप!
'140 मिलियन बैरल ईरानी तेल...', अमेरिका ईरान को लेकर लेने जा रहा बड़ा फैसला, मजबूरी में यूटर्न लेंगे ट्रंप!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
स्पोर्ट्स
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
Middle East War: 'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
ट्रेंडिंग
तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
तंदूर में पक रही चाप फिर भी बढ़ाए प्राइज, कस्टमर के सवाल पर दुकानदार की हंसी हुई वायरल
शिक्षा
IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
IPS vs CAPF क्या अंतर है, प्रमोशन कैसे होता है और आखिर विवाद क्यों है?
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget