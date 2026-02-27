दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पोस्ट पर लंबा बयान लिखा है. भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने लिखा कि दिल्ली आबकारी मामले में आया यह फैसला निचली अदालत का है. इससे पहले इसी प्रकरण से जुड़े मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ी और गंभीर टिप्पणियां की हैं. यह फैसला उच्च अदालतों की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, यह अभी देखना बाकी है. कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है.

बीजेपी का सवाल- दिल्ली सरकार ने नीति को वापस क्यों लिया?

उन्होंने लिखा कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार थे, तो अनियमितताओं के संकेत मिलते ही दिल्ली सरकार ने नीति को वापस क्यों लिया और उसमें बदलाव क्यों किए? कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट क्यों किए गए? विक्रेताओं की संख्या इतनी कम क्यों की गई, जबकि कमीशन 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया? ये फैसले गंभीर और वैध सवाल खड़े करते हैं. कथित कमीशन या रिश्वतखोरी कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि ये वे मुद्दे हैं जो अदालतों और जनता के सामने रखे गए हैं.

मालवीय ने लिखा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल की “वन ऑन वन फ्री” योजना ने दिल्ली के परिवारों को नुकसान पहुंचाया. उनकी नीतियों से शराब की कीमतों में वृद्धि हुई और घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा. एक नैतिक रूप से दिवालिया सरकार चलाने के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

उन्होंने लिखा कि दिल्ली की जनता अपना फैसला मतपेटी के माध्यम से पहले ही सुना चुकी है. अब न्यायपालिका अपनी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी. चूंकि अभी न्यायिक समीक्षा के और स्तर शेष हैं, इसलिए अंतिम निर्णय आना बाकी है.