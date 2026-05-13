दिल्ली में यमुना किनारे बसे सैकड़ों परिवारों को हटाने के नोटिस पर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर यमुना बाजार घाट क्षेत्र में रह रहे करीब 310 परिवारों को बेदखल करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. कांग्रेस ने इसे अमानवीय और अवैध बताते हुए कहा है कि पीढ़ियों से घाटों पर रह रहे लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी.

15 दिन में घर खाली करने का नोटिस

देवेंद्र यादव ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से निगम बोध घाट के पास यमुना बाजार घाट क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को 15 दिनों के भीतर घर खाली करने का नोटिस दिया गया है. प्रशासन ने इसके पीछे बाढ़ के मैदानों में अतिक्रमण और हाई फ्लड रिस्क का हवाला दिया है.

कांग्रेस का कहना है कि ये लोग अंग्रेजों के समय से यमुना घाटों पर रह रहे हैं और अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक कार्यों के जरिए अपना जीवनयापन करते हैं. इनमें पंडे और अन्य पारंपरिक कार्य करने वाले परिवार शामिल हैं.

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100 साल से रह रहे परिवारों को उजाड़ना गलत

देवेंद्र यादव ने कहा कि यमुना घाटों पर बसे ये परिवार 100 वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग सरकारों और संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर लोगों को यहां घर बनाने और रहने की अनुमति दी जाती रही है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब ब्रिटिश शासन से लेकर अब तक इन परिवारों को वहां रहने की अनुमति थी, तो अचानक उन्हें हटाने का फैसला क्यों लिया जा रहा है. कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके का कोई औपचारिक सर्वे तक नहीं कराया गया.

अजीविका पर पड़ेगा सीधा असर

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर इन परिवारों को हटाया गया तो उनकी रोजी-रोटी पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी. घाटों पर रहने वाले लोग धार्मिक और पारंपरिक कार्यों से जुड़े हैं और उनका जीवन उसी पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि यमुना घाट केवल रहने की जगह नहीं बल्कि इन परिवारों की पीढ़ियों से जुड़ी पहचान और आजीविका का केंद्र है.

यमुना सफाई और सौंदर्यकरण पर भी सरकार को घेरा

देवेंद्र यादव ने भाजपा और पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई और मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन नदी का प्रदूषण अब भी कम नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब यमुना घाटों के सौंदर्यकरण के नाम पर घाटों के पास रहने वाले गरीब परिवारों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है, जबकि यमुना सफाई को लेकर अब तक केवल घोषणाएं ही हुई हैं.

LG से नियमों में संशोधन की मांग

देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल से अपील की कि यमुना घाट क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को बेदखली से बचाने के लिए नियमों में उचित संशोधन किया जाए. उन्होंने कहा कि जो लोग पीढ़ियों से घाटों पर धार्मिक और पारंपरिक कार्य कर रहे हैं, उन्हें वहीं रहने की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि उनकी आजीविका और सामाजिक पहचान सुरक्षित रह सके.

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