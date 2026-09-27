दिल्ली: आली गांव के सैकड़ों घर और दुकानों को UP सिंचाई विभाग की नोटिस, जानें क्यों?

दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर बसी अवैध कॉलोनी अब खाली कराई जाएगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने करीब 1800 अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया है. आली चौक से शिव मंदिर तक पुश्ता रोड के दोनों तरफ करीब 1500 मकान-दुकानों और पीर मोहल्ला के करीब 300 मकानों पर नोटिस चिपकाए गए हैं.

लोगों को 26 सितंबर तक अपना सामान हटाने की मोहलत दी गई है. जिसके बाद 27 सितंबर से पुलिस बल की मदद से वहां स्थित मकानों-दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है. जगह खाली होने के बाद जमीन को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपने कब्जे में लेगा.

कब्जाधारियों के नाम मतदाता सूची में आने से उठा मामला

मामला आली गांव के जामिया ओखला इलाके की उस जमीन से जुड़ा है, जिस पर लंबे समय से कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है और उनका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हो गया. जिसके बाद यह मामला तेजी से उठा. भाजपा ने भी इस पर विरोध जाहिर किया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिशासी अभियंता बीके सिंह को इस मामले का नोडल अधिकारी बनाया.

कोर्ट से नियुक्त बैलिफ के साथ बातचीत के बाद अब जमीन खाली कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है. कार्रवाई के लिए नोटिस चिपकाए जा चुके हैं और लोगों को खुद मकान-दुकान खाली करने का समय दिया गया है.

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हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग के पक्ष में दिया निर्णय

बता दें कि, दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यमुना से लगी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी जमीनें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थीं. बाद इन जमीनों पर कब्जे हो गए. जिसे लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली और वर्ष 2002 में अदालत ने सिंचाई विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया. वर्ष 2004 में जमीन के कुछ हिस्सों से कब्जे हटाए भी गए थे, लेकिन आबादी वाले इलाकों में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी. मामला फिर अदालत पहुंचा.

कुछ कब्जाधारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और बिजली-पानी के बिल जैसे दस्तावेज हैं. उनका दावा था कि जमीन पुरानी ग्राम सीमा और लाल डोरा क्षेत्र में आती है. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बाद अब आली गांव में जमीन खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है.

26 सितंबर तक खाली नहीं हुए तो पुलिस बलों से कराएंगे खाली

कब्जाधारियों को शनिवार 26 सितंबर तक का समय दिया गया है, इस दौरान अगर वे दुकान-मकान को खाली नहीं करते हैं तो 27 सितंबर के बाद पुलिस बलों की सहायता से जगह को कब्जा मुक्त कराया जाएगा. कोर्ट के नोटिस के बाद अब लोग खुद ही मकान-दुकान छोड़ कर यहां से जाने लगे हैं. शुक्रवार को भी कई परिवारों ने अपना सामान समेट कर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन को खाली कर दिया और यहां से रवाना हो गए.

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