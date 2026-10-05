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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमुंडका-पीरागढ़ी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, भारी वाहनों को मिलेगा सीधा बाईपास

मुंडका-पीरागढ़ी के बीच बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, भारी वाहनों को मिलेगा सीधा बाईपास

परियोजना का एक अहम हिस्सा इसे अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) से जोड़ना है. UER-2 को दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के तौर पर विकसित किया जा रहा है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 05 Oct 2026 07:10 AM (IST)
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पश्चिमी दिल्ली में न्यू रोहतक रोड पर रोज लगने वाला जाम आने वाले दिनों में बीते दिनों की बात हो सकती है. इस मार्ग पर जाम से राहत के लिए एक बड़ी योजना की तैयारी की जा रही है. जिसके तहत मुंडका से पीरागढ़ी के बीच करीब आठ किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है. इसे रेलवे लाइन के समानांतर विकसित करने पर विचार किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा से दिल्ली आने वाले भारी वाहनों को मौजूदा सड़क से अलग रास्ता देना है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इस परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है. प्रस्तावित कॉरिडोर खास तौर पर ट्रक, ट्रॉला और दूसरे व्यावसायिक वाहनों के लिए अहम होगा, जो रोजाना न्यू रोहतक रोड के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करते हैं. इन भारी वाहनों का दबाव पीरागढ़ी, नांगलोई, राजधानी पार्क और मुंडका चौक जैसे इलाकों में गंभीर ट्रैफिक जाम की स्थिति बना देता है. 

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पीक टाइम में स्थिति ऐसी हो जाती है कि वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है. नया एलिवेटेड मार्ग बनने पर भारी वाहनों को मुख्य सड़क से हटाकर बायपास करके आगे निकला जा सकेगा. इससे नीचे की सड़क पर शहर के अंदर आवागमन करने वाले हल्के वाहनों को सहूलियत मिल जाएगी.

UER-2 से जुड़ेगा कॉरिडोर, आउटर दिल्ली का सफर होगा आसान

परियोजना का एक अहम हिस्सा इसे अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) से जोड़ना है. UER-2 को दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के तौर पर विकसित किया जा रहा है. यह नजफगढ़, बहादुरगढ़ और रोहिणी को जोड़ने वाली अहम कड़ी है. मुंडका-पीरागढ़ी कॉरिडोर के UER-2 से जुड़ने के बाद हरियाणा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को न्यू रोहतक रोड के भीड़भाड़ वाले हिस्सों में जाने की जरूरत कम हो सकती है. ये वाहन सीधे आउटर दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे.

रेलवे से एनओसी मिलने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव

NHAI के दिल्ली क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि मुंडका से पीरागढ़ी के बीच रेलवे लाइन के किनारे कॉरिडोर बनाने पर विचार चल रहा है और इसके लिए रेलवे से सैद्धांतिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मांगा गया है. एनओसी मिलने के बाद परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.   

न्यू रोहतक रोड को भी सिग्नल फ्री करने की तैयारी

इसके अलावा मुंडका-पीरागढ़ी कॉरिडोर के साथ न्यू रोहतक रोड को सिग्नल फ्री करने की योजना भी आगे बढ़ रही है. पंजाबी बाग से टिकरी बॉर्डर तक करीब 18 किलोमीटर लंबे हिस्से को सिग्नल फ्री बनाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के विचाराधीन है. NHAI के मुताबिक, यह काम दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में पीरागढ़ी से घेवरा तक सड़क को सिग्नल फ्री करने की योजना है.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 07:10 AM (IST)
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