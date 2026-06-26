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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कटिया माफिया पर होगा वार, 5 इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए चलेगा स्पेशल ड्राइव

दिल्ली में कटिया माफिया पर होगा वार, 5 इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए चलेगा स्पेशल ड्राइव

Delhi News In Hindi: दिल्ली में हर साल करीब 83 करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो रही है. इसे रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है. संदिग्ध इलाकों में सख्त कार्रवाई होगी.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 26 Jun 2026 09:24 PM (IST)
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दिल्ली के 5 विधानसभा क्षेत्रों में बिजली चोरी लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है. बिजली वितरण कंपनियों और ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, मुंडका, नजफगढ़ और तुगलकाबाद में हर साल करीब 83 करोड़ रुपये की बिजली चोरी हो रही है. इस नुकसान को रोकने के लिए अब ऊर्जा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है.

अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी सिर्फ कंपनियों का नुकसान नहीं करती, बल्कि इसका असर उन उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है जो समय पर बिजली का बिल जमा करते हैं.

ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में बिजली चोरी के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं. कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि बिजली चोरी का स्तर सामान्य सीमा से कहीं अधिक दर्ज किया गया है.

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अधिकारियों का कहना है कि कुछ इलाकों में बिजली की चोरी इतनी ज्यादा है कि वहां एटीएंडसी लॉस 50 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया है. इसे बिजली चोरी और अन्य वाणिज्यिक नुकसान का बड़ा संकेत माना जा रहा है.

2002 के मुकाबले काफी सुधरी व्यवस्था

दिल्ली में साल 2002 के बाद बिजली वितरण व्यवस्था निजी कंपनियों को सौंपे जाने के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला. उस समय तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान करीब 52 प्रतिशत था, जो अब घटकर लगभग 5 प्रतिशत रह गया है. हालांकि, इसके बावजूद कुछ घनी आबादी वाले इलाकों में कटिया डालकर और अवैध कनेक्शन के जरिए बिजली चोरी की घटनाएं अब भी जारी हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, राजौरी गार्डन और तिलक नगर के ख्याला गांव में पिछले एक साल के दौरान बड़ी मात्रा में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं. वहीं मुंडका, नजफगढ़ और तुगलकाबाद के कई हिस्सों में भी लगातार अवैध कनेक्शन मिलने की शिकायतें सामने आई हैं. इसके अलावा पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बिजली चोरी की घटनाएं दर्ज की गई हैं.

बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है. इसके तहत संदिग्ध इलाकों में निरीक्षण बढ़ाया जा रहा है. आधुनिक डेटा एनालिटिक्स, निगरानी प्रणाली और विशेष टीमों की मदद से चोरी पकड़ने की कोशिश की जाएगी.

अधिकारियों का कहना है कि जहां भी संगठित तरीके से बिजली चोरी मिलेगी, वहां तुरंत बिजली कनेक्शन काटा जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली चोरी सिर्फ आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है. अवैध तार और कटिया डालने की वजह से ट्रांसफॉर्मर और बिजली लाइनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इससे बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है, उपकरण खराब हो सकते हैं और करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है.

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बेहतर बिजली व्यवस्था पर रहेगा फोकस

सरकार और बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण होने से उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद और बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी. साथ ही बिजली व्यवस्था पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा. विभाग का मानना है कि तकनीक और सख्त निगरानी की मदद से आने वाले समय में बिजली चोरी के मामलों में और कमी लाई जा सकेगी.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 26 Jun 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Energy Department Delhi Electricity DELHI NEWS
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