आनंद विहार में दिल्ली का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन, इन इलाकों में भी बढ़ी सुविधा

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग के लिए अब पांच और नए ठिकाने मिल गए हैं. 14 अक्टूबर को आनंद विहार बस अड्डे पर राजधानी का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया. यहां एक साथ 10 वाहन चार्ज किया जा सकता है. इनमें दो चार्जिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी है. इसी दिन नागलोई, केशव कुंज, रोहिणी सेक्टर-37 और नंद नगरी में भी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है.

आनंद विहार में स्थापित हुआ केंद्र क्षमता के लिहाज से इन पांचों स्टेशनों में सबसे बड़ा है. बाकी चार केंद्रों पर एक समय में चार वाहन चार्ज किए जा सकते है. इनकी शुरुआत से राजधानी के अलग-अलग इलाकों में चार्जिंग सुविधाओं का दायरा बढ़ा है.

परिवहन विभाग और डीटीसी संभालेंगे संचालन

पांच नए स्टेशनों के संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को दी गई है. आनंद विहार बस अड्डे पर बने स्टेशन का संचालन परिवहन विभाग करेगा. वहीं, नागलोई, केशव कुंज, रोहिणी सेक्टर-37 और नंद नगरी के केंद्र डीटीसी की देखरेख में चलेंगे. दोनों विभाग ने अपने परिसरों में ही इन सुविधाओं की शुरुआत की है. हालांकि, नए स्टेशनों की शुरुआत के बावजूद चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार की रफ्तार को अपेक्षा के अनुसार नहीं है ऐसा विशेषज्ञों का कहना है. उनका मानना है कि राजधानी में चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाने का काम मौजूदा गति से तेज किया जाना चाहिए.

दिल्ली में 9000 चार्जिंग प्वाइंट, 32 हजार पॉइंट का लक्ष्य

राजधानी में अभी 1919 चार्जिंग स्टेशन हैं, जहां 9000 से अधिक चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हैं. इसके अतिरिक्त दिल्ली में 232 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी संचालित हैं. सरकार ने वर्ष 2030 तक चार्जिंग पॉइंट की संख्या बढ़ाकर 32,000 करने का लक्ष्य तय किया है. इस दिशा में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली में 382 नए चार्जिंग केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है. नए केंद्रों के साथ मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करने की योजना है.

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समय पर तैयार करना होगा नेटवर्क

चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार इसलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को लेकर अहम बदलाव निर्धारित हैं. 1 जनवरी 2027 से नए तिपहिया और हल्के मालवाहक वाहनों के इलेक्ट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था तय है. इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से दोपहिया वाहनों के लिए भी निर्धारित बदलाव लागू होंगे. सरकार की कोशिश है कि लोगों को घर और कार्यस्थल के आसपास चार्जिंग की सुविधा मिल सके. इससे वाहन चार्ज करने में होने वाली असुविधा कम होगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दर्जन से अधिक ट्रेनों के बदले प्लेटफॉर्म, जानें पूरी अपडेट