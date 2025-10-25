दिल्ली में दिनदहाड़े बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला, वीडियो वायरल होते ही जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र के अली गांव में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घायल युवक की पहचान रघुराज सिंह के तौर पर हुई है जो एमसीडी स्कूल में एमटीएस के पद पर कार्यरत हैं.

बता दें कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे रघुराज अपनी कार (DL3EV2731) से घर से ऑफिस जा रहे थे. जैसे ही वह मथुरा रोड के पास अली एक्सटेंशन पहुंचे, तभी मोहित नाम का आरोपी युवक अपने एक साथी के साथ बाइक पर आया और उनकी कार को रोककर शीशा तोड़ दिया.

आरोप है कि दोनों ने पीड़ित को कार से उतारकर लोहे की रॉड से उनके पैरों पर वार किए. इस दौरान रघुराज गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में परिजनों और मित्रों ने उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है.

पुलिस ने दर्ज की FIR और तलाश जारी



पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहित को शक था कि करीब एक महीने पहले डी.डी.ए. द्वारा उसकी जमीन पर की गई तोड़फोड़ की शिकायत रघुराज ने की थी, और इसी रंजिश में उसने रघुराज पर हमला करने की साजिश रची. पुलिस ने मोहित उर्फ पोली और एक अन्य अज्ञात साथी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 118(2), 126(2), 351(2)(3) और 3(5) शामिल हैं.

ये धाराएं मुख्य रूप से हमला, धमकी और समूह में अपराध जैसी गतिविधियों को कवर करती हैं. इसके अलावा, पुराने आईपीसी प्रावधानों की धारा 326 (गंभीर चोट पहुंचाना), 341 (अवैध रोक-टोक), 506 (धमकी देना) और 34 (एक से अधिक लोग मिलकर अपराध करना) भी इस FIR में शामिल हैं. पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय छापेमारी कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की तैयारी कर रही है.