हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में दिनदहाड़े बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला, वीडियो वायरल होते ही जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली में दिनदहाड़े बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला, वीडियो वायरल होते ही जांच में जुटी पुलिस

Delhi News: पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहित को शक था कि करीब एक महीने पहले डी.डी.ए. द्वारा उसकी जमीन पर की गई तोड़फोड़ की शिकायत रघुराज ने की थी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 25 Oct 2025 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र के अली गांव में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घायल युवक की पहचान रघुराज सिंह के तौर पर हुई है जो एमसीडी स्कूल में एमटीएस के पद पर कार्यरत हैं.

बता दें कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे रघुराज अपनी कार (DL3EV2731) से घर से ऑफिस जा रहे थे. जैसे ही वह मथुरा रोड के पास अली एक्सटेंशन पहुंचे, तभी मोहित नाम का आरोपी युवक अपने एक साथी के साथ बाइक पर आया और उनकी कार को रोककर शीशा तोड़ दिया.

आरोप है कि दोनों ने पीड़ित को कार से उतारकर लोहे की रॉड से उनके पैरों पर वार किए. इस दौरान रघुराज गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में परिजनों और मित्रों ने उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है.

पुलिस ने दर्ज की FIR और तलाश जारी

पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहित को शक था कि करीब एक महीने पहले डी.डी.ए. द्वारा उसकी जमीन पर की गई तोड़फोड़ की शिकायत रघुराज ने की थी, और इसी रंजिश में उसने रघुराज पर हमला करने की साजिश रची. पुलिस ने मोहित उर्फ पोली और एक अन्य अज्ञात साथी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 118(2), 126(2), 351(2)(3) और 3(5) शामिल हैं.

ये धाराएं मुख्य रूप से हमला, धमकी और समूह में अपराध जैसी गतिविधियों को कवर करती हैं. इसके अलावा, पुराने आईपीसी प्रावधानों की धारा 326 (गंभीर चोट पहुंचाना), 341 (अवैध रोक-टोक), 506 (धमकी देना) और 34 (एक से अधिक लोग मिलकर अपराध करना) भी इस FIR में शामिल हैं. पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय छापेमारी कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की तैयारी कर रही है.

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
Sarita Vihar DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live
आगरा में बेकाबू कार का खौफनाक कहर ने सबको डरा दिया, Video Viral
मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ ,बदमाश को लगी गोली
SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, कोविड के बाद वरुण की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
शिक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
यूटिलिटी
PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget