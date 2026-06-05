Delhi News: संदिग्ध हालात में नवविवाहिता खुशी की मौत, चौथी मंजिल के घर में सोफे पर मिला शव

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान 21 वर्षीय खुशी के रूप में हुई है, जिसकी शादी अक्टूबर 2025 में तरुण नामक युवक से हुई थी. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे पीसीआर कॉल के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि गाजीपुर गांव स्थित गोपाल गली में एक महिला की मौत हो गई है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चौथी मंजिल के घर के अंदर सोफे पर खुशी का शव बरामद किया. पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम, एफएसएल टीम तथा क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया. कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया.

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पुलिस ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य और फोरेंसिक नमूने जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस अभी तक यह जांच कर रही है कि क्या यह आत्महत्या का मामला है या किसी हत्या की आशंका है. मृतका के परिजनों और पति तरुण से पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने आस-पास के लोगों से भी बयान दर्ज किए हैं.

कुछ महीने पहले ही हुई थी शादी

खुशी की शादी मात्र 7-8 महीने पहले हुई थी. पुलिस अभी तक यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत से पहले घर में क्या हुआ था। क्या कोई झगड़ा हुआ था या महिला किसी मानसिक तनाव में थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि “हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा. फिलहाल कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.”

गाजीपुर गांव के निवासियों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज है. नवविवाहिता की अचानक मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है. कई लोगों का कहना है कि खुशी शादी के बाद खुश नजर आ रही थी, लेकिन अचानक यह घटना हो गई. दिल्ली पुलिस की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस ने मृतका के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच शुरू कर दी है.

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