देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है- क्या वाकई आज कोई भी कहीं सुरक्षित है? मामला दिल्ली के द्वारका का है जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सिर्फ फन रील्स बनाने के लिए घर से निकले नाबालिग (17 साल) ने एक 23 साल के मासूम साहिल धनेश्रा की जान ले ली.

अपने 23 साल के इकलौते बेटे को खोने वाली मां इन्ना अब सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग कर रही है. ये हादसा 3 फरवरी का है. वहीं मृतक साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माकन की बातें सुनकर किसी का भी दिल सिहर उठेगा.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली की सड़कों पर 3 फरवरी 2026 की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीब 11:57 बजे एक फोन कॉल ने माहौल बदल दिया. PCR के जरिए सूचना मिली कि द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य किसी डरावने मंजर से कम नहीं था.

सड़क पर एक स्कॉर्पियो कार, एक डिजायर कार और एक मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी थीं. मोटरसाइकिल सवार 23 वर्षीय साहिल धनेशरा सड़क पर बेसुध पड़ा था. जांच करने पर पुलिस ने उसे मृत घोषित किया. हादसे में टैक्सी चालक अजीत सिंह भी घायल हुआ, जिसे तुरंत IGI अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. एएनआई के अनुसार, उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल लीगल केस (MLC) की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है.

बोर्ड परीक्षा के लिए मिली जमानत

जांच में सामने आया कि स्कॉर्पियो चला रहा चालक 17 साल का नाबालिग था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो ने पहले सामने से आ रही साहिल की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी डिज़ायर कार से भी जा भिड़ी. नाबालिग चालक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया. हालांकि 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए उसे अंतरिम जमानत दे दी गई.

मां ने लगाई इंसाफ की गुहार

इस हादसे के बाद साहिल की मां इन्ना माकन का बयान हर किसी का दिल चीर देने वाला है. उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, और परिवार गहरे सदमे में है. उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को 23 साल तक सिंगल मदर के तौर पर पाला है, और एक रईसजादा जो कि अपने घर से एक फन रिल्स बनाने और स्टंट मारने घर से निकला था, जिसके पास न तो लाइसेंस थी नहीं उसे गाड़ी चलाने आती थी.. उसने मेरे बच्चे को ऑन द स्पॉट उड़ा दिया. मां ने लिखा कि आरोपी नाबालिग है और बोर्ड की परीक्षा के बहाने उसे जमानत भी मिल गई है. उन्होंने रोते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है.

I lost my son sahil Dhaneshra a 22+ year old young and most talented boy whom I raised for 23 years alone as a single mom ,was killed brutally by a scorpio N bearing no.UP57BM3057 driver is an unlicensed driver and his sister while making speed fun reels in #dwarka #delhipolice pic.twitter.com/RiAx6HkO6x — Inna Makan (@inna_makan) February 14, 2026

अब तक मामले में क्या हुआ?

पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर लिया है, उनकी मैकेनिकल जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और आसपास के CCTV फुटेज इकट्ठा कर लिए गए हैं. मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खतरे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.