दिल्ली: द्वारका में एक ही फ्लैट कई लोगों को बेचकर करोड़ों की ठगी, आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में प्रॉपर्टी के नाम पर बड़ी ठगी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचने का झांसा देकर करोड़ों रुपये ऐंठ लिए. दिल्ली पुलिस की टीम ने दोनों को ग्रेटर नोएडा से अरेस्ट लिया.

पुलिस के मुताबिक आरोपी दंपति लोगों के साथ एग्रीमेंट टू सेल (बिक्री समझौता) कर पैसे ले लेते थे, लेकिन बाद में फ्लैट किसी को भी नहीं देते थे और फरार हो जाते थे. इस मामले में 2024 में द्वारका साउथ थाने में ठगी के दो केस दर्ज किए गए थे.

फ्लैट बेचने के नाम पर एग्रीमेंट

शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि एक महिला ने अपना फ्लैट बेचने के नाम पर उनसे एग्रीमेंट किया और एडवांस रकम ले ली. लेकिन बाद में न तो फ्लैट दिया और न ही पैसे लौटाए. जांच में सामने आया कि वही फ्लैट कई लोगों को बेचने का वादा किया गया था.

बैंक का कर्ज चुकाने के लिए की ठगी

पुलिस जांच में पता चला कि फ्लैट पहले से बैंक में गिरवी रखा हुआ था. बैंक का कर्ज चुकाने के लिए आरोपियों ने कई लोगों से पैसे लेने की साजिश रची और अलग-अलग लोगों से करोड़ों रुपये ठग लिए. पुलिस के अनुसार, दंपति ने करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से जुटाए.

लंबे समय तक फरार रहने पर द्वारका कोर्ट ने आरोपी महिला शारदा सिकरी को सितंबर 2025 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था. उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी अदालतों से खारिज हो चुकी थी.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी. टेक्निकल सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि दोनों ग्रेटर नोएडा में छिपे हुए हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी की पहचान नरेश कुमार सिकरी और शारदा सिकरी के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने ठगी की बात कबूल कर ली. गिरफ्तारी के बाद अदालत की अनुमति से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी

दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में दो एफआईआर दर्ज हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस ठगी में और कितने लोग शिकार हुए हैं.