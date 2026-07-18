INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 7 साल के बेटे को वारिस बनाने की सनक, मकान मालिक ने किराएदार को दी खौफनाक मौत

दिल्ली: 7 साल के बेटे को वारिस बनाने की सनक, मकान मालिक ने किराएदार को दी खौफनाक मौत

Delhi News In Hindi: द्वारका में किराएदार के 7 साल के बेटे को वारिस बनाने की चाहत में मकान मालिक ने साथी के साथ मिलकर बच्चे की पिता की हत्या कर दी. इस वारदात ने पुलिस को भी हैरान कर दिया.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 18 Jul 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित करगिल चौक के पास जंगल में मिले युवक के शव की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है. इस हत्याकांड के पीछे जो वजह सामने आई है, उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया. पुलिस का दावा है कि मकान मालिक अपने किरायेदार के सात वर्षीय बेटे को भविष्य में अपना वारिस बनाना चाहता था. इसी मंशा के चलते उसने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे के पिता की हत्या की साजिश रच डाली. वारदात का खुलासा 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर हुआ.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों अनिल ठाकुर और राजू कुमार को गिरफ्तार किया है. दोनों मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और नजफगढ़ के धर्मपुरा इलाके में रह रहे थे. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अनिल ठाकुर एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत है. जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा, दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन और वारदात के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं.

लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार

पुलिस ने तकनीकी जांच से जोड़ी हत्या की कड़ियां

इस हत्याकांड की जांच द्वारका नॉर्थ थाना और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने की. एसएचओ सुनील कुमार रोहिल्ला और स्पेशल स्टाफ प्रभारी कमलेश कुमार की निगरानी में पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया. लगातार पड़ताल के बाद जांच की कड़ियां आरोपियों तक पहुंचीं.

पत्नी की मौत के बाद बेटे के साथ रह रहा था किरायेदार

जांच में सामने आया कि मृतक अखिलेश भी बिहार का रहने वाला था और वह आरोपी अनिल के मकान में किराये पर रहता था. करीब तीन महीने पहले कैंसर के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई थी. इसके बाद वह अपने सात वर्षीय बेटे के साथ वहीं रह रहा था. पुलिस का कहना है कि अकेले रहने वाला अनिल इसी बच्चे को भविष्य में अपना वारिस बनाना चाहता था और इसी सोच को सच करने की नीयत से उसने इस अपराध को अंजाम दे डाला.

शराब पिलाने का झांसा देकर सुनसान इलाके में ले गए

पुलिस जांच के मुताबिक 10 जुलाई को अनिल ने अपने साथी राजू के साथ मिलकर अखिलेश को शराब पीने के बहाने बुलाया. इसके बाद दोनों उसे करगिल चौक के पास जंगल की ओर ले गए. रास्ते में जब अखिलेश ने वहां जाने का कारण पूछा तो आरोपियों ने कहा कि मुख्य सड़क पर पुलिस चेकिंग चल रही है और चालान से बचने के लिए दूसरे रास्ते से चलना होगा. सुनसान स्थान पर पहुंचते ही दोनों ने हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव वहीं छोड़कर फरार हो गए.

एक CCTV फुटेज ने बदल दी पूरी जांच की दिशा

जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के नजदीक लगे एक सीसीटीवी कैमरे से अहम सुराग मिला. फुटेज में तीन लोगों को जंगल की ओर जाते हुए देखा गया, लेकिन कुछ देर बाद केवल दो लोग ही वापस लौटते दिखाई दिए. यही असामान्य दृश्य पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुराग साबित हुआ. इसके बाद जांच टीम ने उसी आधार पर पूरे घटनाक्रम को पीछे से जोड़ना शुरू किया.

500 से ज्यादा कैमरों की जांच के बाद आरोपियों तक पहुंची पुलिस

पहले मिले सुराग के बाद पुलिस ने अलग-अलग इलाकों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को क्रमवार खंगाला. लगातार रिवर्स ट्रैकिंग के दौरान आरोपियों की गतिविधियां नजफगढ़ के धर्मपुरा इलाके तक पहुंचती नजर आईं. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां पूरे हत्याकांड की साजिश का खुलासा हुआ. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे 3 छात्र नेताओं की भी बिगड़ी तबीयत, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 साल के बेटे को वारिस बनाने की सनक, मकान मालिक ने किराएदार को दी खौफनाक मौत
दिल्ली: 7 साल के बेटे को वारिस बनाने की सनक, मकान मालिक ने किराएदार को दी खौफनाक मौत
दिल्ली NCR
Sonam Wangchuk News Live: अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आया ताजा हेल्थ अपडेट
Live: अब कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत? सफदरजंग अस्पताल से आया ताजा हेल्थ अपडेट
दिल्ली NCR
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार
लीक-प्रधान गद्दी से चिपके, विरोधियों को जबरन हटाया? सोनम वांगचुक मामले पर बोले कन्हैया कुमार
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे 3 छात्र नेताओं की भी बिगड़ी तबीयत, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे 3 छात्र नेताओं की भी बिगड़ी तबीयत, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
जंतर-मंतर पर बवाल, भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, वीडियो आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना
'पहले रामपुर-सैफई सिंडिकेट युवाओं का हक खाते थे', अमरोहा में CM योगी का सपा पर निशाना
इंडिया
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget