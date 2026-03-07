दिल्ली: होली पर मामूली विवाद के बीच आगजनी, 1 की मौत, नाराज लोगों ने कार और बाइक में लगाई आग

दिल्ली के द्वारका इलाके में उत्तम नगर में होली के दिन पानी के गुब्बारे को लेकर छोटी-सी बात बड़े झगड़े में बदल गई. इस लड़ाई में 26 साल के युवक तरुण की जान चली गई. इससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया है. शु्क्रवार (7 मार्च) की रात नाराज़ लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी कार, बाइक में आग लगा दी.

होली के दिन रंग भरा गुब्बारा फेंकने पर पड़ोसियों में हुआ झगड़ा हुआ था. इस झगड़े की वजह से एक युवक की मौत की खबर आई है. यह घटना बुधवार (4 मार्च) शाम की है. जिसके बाद इलाके में विवाद हो गया.

आखिर क्या था पूरा मामला?

उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार की बच्ची ने गुब्बारे में पानी भरकर फेंका. गुब्बारा वहां से गुजर रही मुस्लिम महिला को लग गया. जिसके बाद उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को इस बात की जानकारी दी.

महिला के रिश्तेदारों ने आकर उसी गली में रहने वाले उस बच्ची के परिवार वालों के साथ जमकर मारपीट की. आरोप है कि रात में मामला शांत होने के बाद तरुण नाम का शख्स जो बच्ची का रिश्तेदार है वो उनके घर पर आया. उसी समय आरोपी परिवार ने तरुण की भी जमकर पिटाई कर दी.

पीड़ित परिवार ने लगाया ये आरोप

पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों के साथ-साथ पत्थर से भी बुरी तरह मारा पीटा. इसके बाद तरुण को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

तरुण की मौत के बाद लोगों ने थाने पर हंगामा भी किया. साथ ही गली के बाहर 2 गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए. द्वारका जिला पुलिस की माने तो झगड़ा गुब्बारे के कारण हुआ था, लेकिन इन दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश है. इसे भी एक वजह पुलिस घटना के पीछे मान रही है.

पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. द्वारका जिले के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कहा कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इलाके को ज़ोन, सेक्टर और सब‑सेक्टर में विभाजित कर लगातार गश्त की जा रही है. दोनों समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है.

