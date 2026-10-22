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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: दशहरा ग्राउंड हादसे में महिला की मौत, परिजन ने कहा- 'हमें न्याय चाहिए'

दिल्ली: दशहरा ग्राउंड हादसे में महिला की मौत, परिजन ने कहा- 'हमें न्याय चाहिए'

दिल्ली के विकासपुरी दशहरा ग्राउंड में हुए हादसे में 27 वर्षीय गुड़िया की मौत हो गई, जबकि 35 वर्षीय रवि गंभीर रूप से घायल है. परिजनों ने न्याय की मांग की है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 22 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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दिल्ली के विकासपुरी स्थित एफ ब्लॉक के दशहरा ग्राउंड में हुए हादसे में घायल 27 वर्षीय गुड़िया की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना में 35 वर्षीय रवि भी घायल हुआ था, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. गुड़िया की मौत के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 जोड़ दी है. वहीं, मृतका की बहन पूजा ने मामले में कार्रवाई नहीं होने की बात कहते हुए न्याय की मांग की है.

मृतका की बहन पूजा के मुताबिक, घटना रात करीब 1 बजे हुई थी. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद घायल को अस्पताल ले जाने के लिए परिवार को खुद इंतजाम करना पड़ा. पूजा ने कहा, “यह घटना रात 1 बजे हुई थी. हम उसे अस्पताल लेकर गए, जहां पुलिस के दो अधिकारी पहुंचे थे. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. मेला अब भी चल रहा है. हम न्याय चाहते हैं.”

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परिजनों का कहना है कि घटना के बाद वे घायल को रिक्शे से अस्पताल लेकर गए थे. पूजा ने यह भी सवाल उठाया कि घटना के बाद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है.

इलाज के दौरान गुड़िया की मौत

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, हादसे में घायल गुड़िया को इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई. इसके बाद मामले में BNS की धारा 106 जोड़ दी गई है. वहीं, घायल रवि की हालत गंभीर, लेकिन स्थिर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

बिहार की रहने वाली थी गुड़िया

पुलिस के अनुसार, गुड़िया अविवाहित थी और मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी. वह दिल्ली के उत्तम नगर में अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती थी. गुड़िया घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी.

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दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है. दूसरी ओर, मृतका के परिजन कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Oct 2026 06:51 AM (IST)
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