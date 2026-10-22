दिल्ली: दशहरा ग्राउंड हादसे में महिला की मौत, परिजन ने कहा- 'हमें न्याय चाहिए'

दिल्ली के विकासपुरी स्थित एफ ब्लॉक के दशहरा ग्राउंड में हुए हादसे में घायल 27 वर्षीय गुड़िया की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना में 35 वर्षीय रवि भी घायल हुआ था, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. गुड़िया की मौत के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 जोड़ दी है. वहीं, मृतका की बहन पूजा ने मामले में कार्रवाई नहीं होने की बात कहते हुए न्याय की मांग की है.

मृतका की बहन पूजा के मुताबिक, घटना रात करीब 1 बजे हुई थी. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद घायल को अस्पताल ले जाने के लिए परिवार को खुद इंतजाम करना पड़ा. पूजा ने कहा, “यह घटना रात 1 बजे हुई थी. हम उसे अस्पताल लेकर गए, जहां पुलिस के दो अधिकारी पहुंचे थे. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. मेला अब भी चल रहा है. हम न्याय चाहते हैं.”

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परिजनों का कहना है कि घटना के बाद वे घायल को रिक्शे से अस्पताल लेकर गए थे. पूजा ने यह भी सवाल उठाया कि घटना के बाद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है.

#WATCH | Delhi: Pooja, Sister of the deceased victim says, "The incident occurred at 1 o'clock. We took her to the hospital, where two police officers arrived. No action has been taken yet. The fair is still ongoing. We want justice." (21.10) https://t.co/cUGYVR1Vsx — ANI (@ANI) October 22, 2026

इलाज के दौरान गुड़िया की मौत

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, हादसे में घायल गुड़िया को इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई. इसके बाद मामले में BNS की धारा 106 जोड़ दी गई है. वहीं, घायल रवि की हालत गंभीर, लेकिन स्थिर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

बिहार की रहने वाली थी गुड़िया

पुलिस के अनुसार, गुड़िया अविवाहित थी और मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी. वह दिल्ली के उत्तम नगर में अपनी बहन और बहनोई के साथ रहती थी. गुड़िया घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी.

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दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है. दूसरी ओर, मृतका के परिजन कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं.