द्वारका से कापसहेड़ा तक शुरू हुई DTC की नई बस सेवा, बिजवासन-भरथल के लोगों को मिला सीधा कनेक्शन

दिल्ली के बिजवासन और कापसहेड़ा इलाके में रहने वाले लोगों का लंबे समय का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. जिन क्षेत्रों में अब तक डीटीसी की सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं थी, वहां अब नया रूट D-9919 शुरू कर दिया गया है. यह बस द्वारका से कापसहेड़ा बॉर्डर तक चलेगी और रास्ते में कई प्रमुख रिहायशी इलाकों, मेट्रो स्टेशनों तथा संस्थानों को जोड़ते हुए हजारों दैनिक यात्रियों की आवाजाही आसान बनाएगी.

दिल्ली परिवहन निगम ने यह नया रूट स्थानीय लोगों की लगातार उठ रही मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है. बिजवासन और कापसहेड़ा क्षेत्र के निवासियों का कहना था कि उनके इलाके तक डीटीसी की सीधी बस सेवा नहीं होने से रोजाना यात्रा में अतिरिक्त समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं. मांग को स्वीकार करते हुए निगम ने अब इन क्षेत्रों को अपने बस नेटवर्क से जोड़ दिया है.

ग्रामीण और शहरी दिल्ली के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी

नई बस सेवा शुरू होने से द्वारका के शहरी हिस्सों और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा. बिजवासन, भरथल, बामनौली, समालका और कापसहेड़ा सहित आसपास के इलाकों में रहने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों को अब आवागमन के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा. इससे कई यात्रियों को बीच रास्ते वाहन बदलने की जरूरत भी कम होगी.

D-9919 रूट पर कहां-कहां रुकेगी बस

डीटीसी ने इस सेवा को D-9919 रूट नंबर दिया है. बस द्वारका मोड़ से अपनी यात्रा शुरू करेगी. इसके बाद यह एनएसयूटी (NSUT), डीपीएस स्कूल, मटियाला, महावीर एन्क्लेव पावर हाउस, द्वारका सेक्टर 6/10 क्रॉसिंग, द्वारका कोर्ट, इंदिरा गांधी अस्पताल, द्वारका सेक्टर 19/10 क्रॉसिंग, सेक्टर-22, वेदांता होटल, द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन, यशोभूमि मेट्रो स्टेशन, भरथल और बिजवासन होते हुए कापसहेड़ा मोड़ पहुंचेगी. इसके बाद बस का अंतिम स्टॉप कापसहेड़ा बॉर्डर होगा.

इलेक्ट्रिक बसों से मिलेगा आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर

नए रूट पर डीटीसी ने इलेक्ट्रिक बसों को उतारा है. हाल ही में निगम के बेड़े में शामिल नई ई-बसों में से कुछ बसों का संचालन D-9919 रूट पर किया जाएगा. इससे यात्रियों को आधुनिक और अपेक्षाकृत शांत सफर का अनुभव मिलेगा, वहीं प्रदूषण कम करने की दिशा में भी यह पहल अहम साबित होगी.

आपके इलाके में भी नहीं है बस सेवा, तो कर सकते हैं अनुरोध

यदि दिल्ली के किसी क्षेत्र में अभी तक डीटीसी की बस सेवा उपलब्ध नहीं है, तो वहां के निवासी निगम को अपनी जरूरत से जुड़ा फीडबैक या अनुरोध भेज सकते हैं. किसी रूट पर पर्याप्त मांग और यात्रियों की संख्या का आकलन करने के बाद डीटीसी नए बस रूट शुरू करने पर विचार करती है. बिजवासन और कापसहेड़ा के लिए शुरू की गई D-9919 बस सेवा भी स्थानीय लोगों की मांग के आधार पर ही शुरू की गई है.