गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: डीटीसी चालकों की हड़ताल जारी, आज क्या हैं हालात?

दिल्ली: डीटीसी चालकों की हड़ताल जारी, आज क्या हैं हालात?

दिल्ली में डीटीसी बस चालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है. दैनिक वेतन, चिकित्सा सुविधा और ओवरटाइम भुगतान की मांग को लेकर चालक प्रदर्शन कर रहे हैं.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 18 Sep 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में डीटीसी बस चालकों की हड़ताल गुरुवार (17 सितंबर) को तीसरे दिन भी जारी रही. दैनिक वेतन बढ़ाने, चिकित्सा सुविधाएं देने और ओवरटाइम का भुगतान करने समेत कई मांगों को लेकर चालक काम पर नहीं लौटे. हड़ताल की वजह से सड़कों पर बसों की संख्या कम रही और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने चालकों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है. हालांकि, प्रदर्शन कर रहे चालक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक ठोस समाधान नहीं निकलता, उनकी शांतिपूर्ण हड़ताल जारी रहेगी.

रानी खेड़ा, राजघाट, नेहरू प्लेस, बुराड़ी, वजीरपुर, घुमनहेड़ा, सरिता विहार समेत दिल्ली के कई बस डिपो के चालक तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे. प्रदर्शन कर रहे चालकों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है.

धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब प्रहलाद जोशी से भी नाराज CJP! कर दिया बड़ा दावा

प्रदर्शन कर रहे चालक सोनू बेनीवाल ने कहा, “सरकार को ऐसा समाधान निकालना चाहिए ताकि हमें निजी ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े. हमारी शांतिपूर्ण हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बातचीत जारी है.”

862 रुपये रोजाना वेतन का मुद्दा

चालकों और परिचालकों के मुताबिक, वे 862 रुपये प्रतिदिन के वेतन पर डीटीसी बसें चला रहे हैं. उनका कहना है कि काम की जिम्मेदारियों और घंटों के हिसाब से दैनिक वेतन बढ़ाया जाना चाहिए. इसके साथ ही चालक चिकित्सा सुविधाएं और अतिरिक्त काम के घंटों के लिए ओवरटाइम भुगतान की भी मांग कर रहे हैं.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने कहा, ‘‘हम चालकों की मांगों का समर्थन करते हैं. अभी तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने हमसे संपर्क नहीं किया है. हमारी हड़ताल शांतिपूर्ण है और हमने बसें नहीं चलाने का फैसला किया है.’’

बसों की कमी से यात्रियों की परेशानी

हड़ताल के कारण दिल्ली की सड़कों पर बसों की उपलब्धता प्रभावित हुई है. यात्रियों ने सोशल मीडिया मंचों पर बताया कि कई बस स्टॉप पर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा. बुधवार को भी लोगों ने कम बसें चलने की शिकायत की थी. इसका असर रोजाना बस से ऑफिस, कॉलेज और दूसरे जरूरी कामों के लिए सफर करने वाले लोगों पर पड़ा.

कई अभिभावकों ने विद्यालयों के लिए बस सेवा नहीं मिलने की भी शिकायत की. सरदार पटेल विद्यालय ने अभिभावकों को भेजे संदेश में कहा कि कुछ क्षेत्रों में जारी हड़ताल के कारण विद्यालयों की बसों के संचालन की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.

विद्यालय ने वापसी के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था की है और अभिभावकों से बस सेवा नियमित होने तक बस की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित ‘बस दीदी’ के संपर्क में रहने को कहा है.

एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी सलाह

दिल्ली एयरपोर्ट ने हड़ताल के कारण यात्रियों को यात्रा की योजना में बदलाव करने की सलाह दी है. दिल्ली एयरपोर्ट ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “डीटीसी बस हड़ताल जारी रहने के कारण दिल्ली हवाईअड्डे तक आने-जाने वाली बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. टर्मिनल के बीच आवागमन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से जारी रहने की उम्मीद है.”

परिवहन मंत्री ने की हड़ताल खत्म करने की अपील

एक दिन पहले परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने डीटीसी की इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाले निजी रियायतधारकों को चालकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया था. उन्होंने चालकों से हड़ताल वापस लेने की अपील भी की और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया.

दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, बादल छाए रहेंगे; जानें मौसम का हाल

वर्तमान में दिल्ली में करीब 6,500 डीटीसी बसें हैं और इनमें हर दिन लगभग 60 लाख यात्री सफर करते हैं. ऐसे में बस चालकों की हड़ताल लंबी खिंचने पर यात्रियों की परेशानी और बढ़ सकती है. वहीं, प्रदर्शन कर रहे चालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकलता, उनकी शांतिपूर्ण हड़ताल जारी रहेगी.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DTC Strike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
DUSU Election 2026 LIVE: यश डबास या विजय शंकर मीना, डूसू का नया प्रेसिडेंट कौन? वोटिंग जारी
यश डबास या विजय शंकर मीना, DUSU का नया प्रेसिडेंट कौन? वोटिंग जारी
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव के लिए मतदान आज, सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कल होगी मतगणना
DUSU चुनाव के लिए मतदान आज, 20 उम्मीदवार मैदान में, सुरक्षा के सख्त इंतजाम
दिल्ली NCR
धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब प्रहलाद जोशी से भी नाराज CJP! कर दिया बड़ा दावा
धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब प्रहलाद जोशी से भी नाराज CJP! कर दिया बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, बादल छाए रहेंगे; जानें मौसम का हाल
दिल्ली-NCR में आज बारिश के आसार, बादल छाए रहेंगे; जानें मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
इंडिया
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
टेक्नोलॉजी
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget