DTC का पूरी तरह निजीकरण, 3 महीने में प्राइवेट हाथों में जाएगा दिल्ली परिवहन निगम, सर्कुलर वायरल

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) से जुड़ा एक सर्कुलर सामने आया है, जिसमें निगम के 100 प्रतिशत निजीकरण की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का उल्लेख किया गया है. दस्तावेज के अनुसार, लगातार वित्तीय घाटे और बढ़ते परिचालन खर्चों को देखते हुए निगम के संचालन, प्रशासनिक नियंत्रण, बस बेड़े, संपत्तियों और प्रबंधन को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बनाई गई है. सर्कुलर में 16 जून 2026 से तीन महीने की ट्रांजिशन अवधि निर्धारित करने तथा 16 सितंबर 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही गई है.

लगातार घाटे को बताया गया फैसले की मुख्य वजह

सर्कुलर में कहा गया है कि डीटीसी पिछले कई वर्षों से गंभीर और लगातार वित्तीय नुकसान का सामना कर रहा है. लागत में कटौती और विभिन्न प्रशासनिक उपायों के बावजूद परिचालन घाटा तथा ओवरहेड खर्च कम नहीं हो सके हैं. दस्तावेज के अनुसार, इस स्थिति का असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है, जिसके चलते तत्काल संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई.

दस्तावेज में दावा किया गया है कि मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद सक्षम प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार के साथ समन्वय में निगम को अधिक दक्ष कॉर्पोरेट ढांचे में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है. सर्कुलर के अनुसार, 16 जून 2026 को इस संबंध में रणनीतिक नीति निर्णय लिया गया. सर्कुलर में निजीकरण की पूरी प्रक्रिया को तीन चरणों में लागू करने की बात कही गई है.

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पहले महीने में ऑडिट और संपत्तियों का सत्यापन

पहले चरण में निजी प्रबंधन टीम द्वारा डीटीसी की संपत्तियों और अभिलेखों का पूर्ण ऑडिट तथा सत्यापन किया जाएगा. सभी डिपो प्रबंधकों को 15 दिनों के भीतर भौतिक रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं.

दूसरे महीने में कर्मचारियों का मूल्यांकन

दूसरे चरण में कर्मचारियों की दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा. दस्तावेज में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत यूनियन गतिविधियों, हड़तालों और डिपो परिसर में किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर रोक लगाने का उल्लेख किया गया है. साथ ही मौजूदा कर्मचारियों के लिए अनिवार्य दक्षता परीक्षण कराए जाने की बात भी कही गई है

तीसरे महीने में निजी कंपनियों को नियंत्रण हस्तांतरण

तीसरे और अंतिम चरण में परिचालन नियंत्रण, सक्रिय बस बेड़े और सभी बस डिपो को निर्धारित निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने की योजना का उल्लेख है. सर्कुलर के अनुसार, इसी चरण के साथ 100 प्रतिशत निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य

दस्तावेज में कहा गया है कि सभी चालक, परिचालक, कार्यशाला कर्मचारी और अन्य स्टाफ को सात दिनों के भीतर नए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में पंजीकरण कराना होगा. निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

सर्कुलर के अनुसार, निजी प्रबंधन हस्तांतरण, कर्मचारी पुनर्गठन मॉडल और वाणिज्यिक रूट आवंटन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश साप्ताहिक आधार पर जारी किए जाएंगे. सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांजिशन पीरियड के दौरान पूर्ण सहयोग और अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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