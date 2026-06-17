हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: DTC का पूरी तरह निजीकरण, 3 महीने में प्राइवेट हाथों में जाएगा दिल्ली परिवहन निगम, सर्कुलर वायरल

Delhi News: DTC का पूरी तरह निजीकरण, 3 महीने में प्राइवेट हाथों में जाएगा दिल्ली परिवहन निगम, सर्कुलर वायरल

Delhi News In Hindi: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के 100% निजीकरण का सर्कुलर सामने आया है। लगातार वित्तीय घाटे के कारण 16 सितंबर 2026 तक 3 चरणों में प्राइवेट हाथों में जाएगा DTC।

Reported By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) से जुड़ा एक सर्कुलर सामने आया है, जिसमें निगम के 100 प्रतिशत निजीकरण की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का उल्लेख किया गया है. दस्तावेज के अनुसार, लगातार वित्तीय घाटे और बढ़ते परिचालन खर्चों को देखते हुए निगम के संचालन, प्रशासनिक नियंत्रण, बस बेड़े, संपत्तियों और प्रबंधन को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बनाई गई है. सर्कुलर में 16 जून 2026 से तीन महीने की ट्रांजिशन अवधि निर्धारित करने तथा 16 सितंबर 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही गई है.

लगातार घाटे को बताया गया फैसले की मुख्य वजह

सर्कुलर में कहा गया है कि डीटीसी पिछले कई वर्षों से गंभीर और लगातार वित्तीय नुकसान का सामना कर रहा है. लागत में कटौती और विभिन्न प्रशासनिक उपायों के बावजूद परिचालन घाटा तथा ओवरहेड खर्च कम नहीं हो सके हैं. दस्तावेज के अनुसार, इस स्थिति का असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है, जिसके चलते तत्काल संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई.

दस्तावेज में दावा किया गया है कि मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद सक्षम प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार के साथ समन्वय में निगम को अधिक दक्ष कॉर्पोरेट ढांचे में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है. सर्कुलर के अनुसार, 16 जून 2026 को इस संबंध में रणनीतिक नीति निर्णय लिया गया. सर्कुलर में निजीकरण की पूरी प्रक्रिया को तीन चरणों में लागू करने की बात कही गई है.

दिल्ली: वैकेशन में कम हुईं इलेक्ट्रिक डबल-डेकर टूरिस्ट बस के टिकट की कीमत, इतने हजार यात्रियों ने किया सफर

पहले महीने में ऑडिट और संपत्तियों का सत्यापन

पहले चरण में निजी प्रबंधन टीम द्वारा डीटीसी की संपत्तियों और अभिलेखों का पूर्ण ऑडिट तथा सत्यापन किया जाएगा. सभी डिपो प्रबंधकों को 15 दिनों के भीतर भौतिक रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं.

दूसरे महीने में कर्मचारियों का मूल्यांकन

दूसरे चरण में कर्मचारियों की दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा. दस्तावेज में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) के तहत यूनियन गतिविधियों, हड़तालों और डिपो परिसर में किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर रोक लगाने का उल्लेख किया गया है. साथ ही मौजूदा कर्मचारियों के लिए अनिवार्य दक्षता परीक्षण कराए जाने की बात भी कही गई है

तीसरे महीने में निजी कंपनियों को नियंत्रण हस्तांतरण

तीसरे और अंतिम चरण में परिचालन नियंत्रण, सक्रिय बस बेड़े और सभी बस डिपो को निर्धारित निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने की योजना का उल्लेख है. सर्कुलर के अनुसार, इसी चरण के साथ 100 प्रतिशत निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य

दस्तावेज में कहा गया है कि सभी चालक, परिचालक, कार्यशाला कर्मचारी और अन्य स्टाफ को सात दिनों के भीतर नए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में पंजीकरण कराना होगा. निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

सर्कुलर के अनुसार, निजी प्रबंधन हस्तांतरण, कर्मचारी पुनर्गठन मॉडल और वाणिज्यिक रूट आवंटन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश साप्ताहिक आधार पर जारी किए जाएंगे. सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांजिशन पीरियड के दौरान पूर्ण सहयोग और अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

NCR के क्षेत्रीय दायरे में कोई बदलाव होगा या नहीं? बैठक के बाद CM सैनी ने साफ की तस्वीर

Published at : 17 Jun 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
DTC DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: DTC का पूरी तरह निजीकरण, 3 महीने में प्राइवेट हाथों में जाएगा दिल्ली परिवहन निगम, सर्कुलर वायरल
DTC का पूरी तरह निजीकरण, 3 महीने में प्राइवेट हाथों में जाएगा दिल्ली परिवहन निगम, सर्कुलर वायरल
दिल्ली NCR
Shiv Sena UBT: उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हुए बागी तो संजय सिंह बोले, 'बाला साहेब ने तो...'
उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हुए बागी तो संजय सिंह बोले, 'बाला साहेब ने तो...'
दिल्ली NCR
डॉनल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग को लेकर PM मोदी से अरविंद केजरीवाल की अपील, 'चेतावनी दे दीजिए कि...'
डॉनल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग को लेकर PM मोदी से अरविंद केजरीवाल की अपील, 'चेतावनी दे दीजिए कि...'
दिल्ली NCR
Delhi News: अब आधार के लिए नहीं होगी भागदौड़, विकासपुरी में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं
दिल्ली में अब आधार के लिए नहीं होगी भागदौड़, विकासपुरी में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Split | Sanjay Raut press conference: संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली-गलौज!
Mahadev & Sons: Dheeraj को सबक सिखाने के लिए Rajji-Narmada का प्लान, ऐसे साबित की बेगुनाही!
Bollywood News: 'अल्फा' के ट्रेलर में दिखा लड़कियों का ऐसा एक्शन, छूट जाएंगे अच्छे-अच्छों के पसीने! (17.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: शिवसेना UBT में बगावत! कौन-कौन सांसद हुए अलग? | Shiv Sena | Sanjay Raut
Sanjay Raut on UBT Rebellion: बागी सांसदों को Sanjay Raut की चेतावनी | Shinde | Uddhav | conference
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
एलियन ने धरती पर भेजी सेना! अंधेरे में छिपकर कर रहा इंसानों की जासूसी, वैज्ञानिकों की चेतावनी से हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा
UP Politics: ओपी राजभर के साथ BJP कर रही खेल? अखिलेश यादव ने इशारों में कर दिया बड़ा दावा
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने रचा इतिहास, तीसरे सबसे तेज शतक का बना दिया रिकॉर्ड 
अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान किशन ने रचा इतिहास, तीसरे सबसे तेज शतक का बना दिया रिकॉर्ड 
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
इंडिया
Monsoon Update: मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
मानसून की रफ्तार पर ब्रेक, 23 जून तक कई राज्यों में इंतजार, दिल्ली-UP में बारिश और लू का डबल अलर्ट
इंडिया
Explained: शिवसेना के 6 सासंद मिलने से NDA कितना मजबूत, दोनों सदनों में कितनी बढ़ेंगी सीटें? पढ़ें पूरा एनालिसिस
शिवसेना के 6 सासंदों के समर्थन के बाद NDA कितना मजबूत, दोनों सदनों में कितनी बढ़ेंगी सीटें?
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget