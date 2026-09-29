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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में 'रेड' मूवी जैसा नजारा, 'ड्रग्स लेडी' पार्वती के घर से करोड़ों का कैश-सोना बरामद

दिल्ली में 'रेड' मूवी जैसा नजारा, 'ड्रग्स लेडी' पार्वती के घर से करोड़ों का कैश-सोना बरामद

पुलिस ने नशा तस्कर पार्वती के घर से 1.204 किलो हेरोइन, 64.62 लाख रुपये कैश, सोना-चांदी के गहने बरामद किए हैं. उसके पास दो गाड़ियां और 4 प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के पेपर थे. ये सारी कमाई तस्करी से कई गई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 29 Sep 2026 12:18 PM (IST)
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दिल्ली के नरेसा में 'ड्रग्स लेडी' के नाम से जाने जानी वाली नशा तस्कर पार्वती के घर पर दिल्ली पुलिस ने रेड डाली. इस छापेमारी में पुलिस ने जो कुछ बरामद किया, वह हैरान करने वाला था. पार्वती के घर से करीब 64 लाख रुपये कैश, 355 ग्राम सोना, 161 ग्राम चांदी और 4 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के कागजात बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, यह सारा पैसा और संपत्ति ड्रग तस्करी से कमाई गई है.

दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पार्वती के घर से 1.204 किलो हेरोइन, 64.62 लाख रुपये कैश, सोना-चांदी के गहने और 2 कारें मिली हैं. पुलिस ने दिल्ली से राजस्थान तक फैले अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.

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नार्के किंगपिन पार्वती गिरफ्तार

दरअसल, दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांटेड अपराधी विक्की हद्दल के शूटर्स की हत्या की साजिश नाकाम कर दी. हत्या की साजिश रचने के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. आरोपियों के कब्जे से हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. वहीं, कुख्यात नार्को किंगपिन पार्वती को भी अरेस्ट किया गया है.

पार्वती को संगठित नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में पकड़ा गया. पार्वती सक्रिय बीसी (बैड कैरेक्टर) बताई गई. पार्वती के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, नकदी और लग्जरी SUV बरामद हुई है.

डेढ़ करोड़ की हैं बरामद की गई हेरोइन

आउटर नार्थ डीसीपी शोभित सक्सेना ने जानकारी दी कि आउटर-नॉर्थ जिले की एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 939 ग्राम हाई क्वॉलिटी की हेरोइन, 615 ग्राम पावर-कट पाउडर, करीब 7.93 लाख रुपये नकद और एक गाड़ी बरामद की है.

पुलिस के मुताबिक बरामद हेरोइन की कीमत 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. पुलिस के अनुसार 23 सितंबर को एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड को न्यू सनौठ कॉलोनी, बवाना में ड्रग्स की सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी.

मकान की दूसरी मंजिल पर रेड

दिल्ली पुलिस की टीम ने मकान की दूसरी मंजिल पर छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पार्वती और उसके साथी विकास कुमार उर्फ शानू  को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक विकास, पार्वती के साथ रहता था और उसका बॉडीगार्ड था.

पुलिस के मुताबिक पार्वती के खिलाफ पहले से NDPS और आबकारी अधिनियम के तहत 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने की BC (बैड कैरेक्टर) भी है. पुलिस अब बरामद हेरोइन के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क, संभावित खरीदारों और अन्य आरोपियों का पता लगाने में जुटी है. बरामद कैश के स्रोत की भी जांच की जा रही है. 

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Published at : 29 Sep 2026 12:18 PM (IST)
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