दिल्ली में नशे के कारोबार पर सियासी घमासान, AAP ने उठाए सवाल, BJP ने बताया प्रोपेगेंडा

राजधानी दिल्ली में नशे के कारोबार को लेकर सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) नेता दुर्गेश पाठक ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाए.

उन्होंने दावा किया कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के नारायणा गांव के पार्कों में खुलेआम नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं और इसका आतंक बढ़ता जा रहा है. वहीं, बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार देते हुए पलटवार किया.

पार्कों में बिखरे पड़े हैं सैकड़ों इंजेक्शन – दुर्गेश पाठक

दुर्गेश पाठक ने कहा कि नारायणा गांव के पार्कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र नगर विधानसभा के आसपास जितने भी पार्क हैं, वहां 200 से 1000 तक इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन पड़े मिल जाते हैं.

यह वही इंजेक्शन हैं जो ड्रग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं. किसी भी दुकान से आसानी से कोड वर्ड या पहचान के जरिए ड्रग्स की बॉटल और इंजेक्शन खरीदे जा सकते हैं. पाठक ने यह भी कहा कि लोग पार्कों में ड्रग्स का इस्तेमाल कर निकल जाते हैं और इस पर कोई रोक-टोक नहीं है.

बीजेपी विधायक पर भी साधा निशाना

आप नेता ने यह आरोप भी लगाया कि जिस क्षेत्र की यह हालत है, वहां के विधायक खुद बीजेपी से हैं, और उनका घर उस जगह से बमुश्किल 200-300 मीटर की दूरी पर है, जबकि प्रधानमंत्री का आवास यहां से महज 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है.

पाठक ने सवाल उठाया कि जब नशे का कारोबार इतनी नजदीक हो रहा है, तो स्थानीय विधायक और बीजेपी के नेता आंखें मूंदकर क्यों बैठे हैं. वहीं, दुर्गेश पाठक के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया. पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अगर दिल्ली में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सवाल उठा रहे हैं, तो यह हास्यास्पद है.

'AAP सरकार बताए 10 साल में क्या किया?'- बीजेपी

प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि नशे का प्रचलन कोई रातों-रात बढ़ा हुआ विषय नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाना सिर्फ दिल्ली पुलिस का काम नहीं है, बल्कि आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी है, और यह विभाग सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अधीन आता है.

बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आज दिल्ली में नशे का कारोबार हो रहा है, तो यह "आप" सरकार के समय से ही चल रहा होगा. उन्होंने तंज कसा कि मात्र 6-7 महीने पुरानी बीजेपी सरकार पर उंगली उठाने वाले AAP नेता यह बताएं कि उनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने नशे के खिलाफ कौन-सा अभियान चलाया था.