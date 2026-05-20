दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने और अलग-अलग शहरों के बीच सफर आसान बनाने के लिए निर्माणाधीन डीएनडी-फरीदाबाद-सोहना एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है. बुधवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. उनके साथ कई केंद्रीय राज्य मंत्री, सांसद और हरियाणा-दिल्ली सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे.

करीब 59 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण लगभग 4463 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. यह हाईवे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोहना को तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देगा. परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच काफी आसान हो जाएगी.

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भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा हाईवे

यह हाईवे भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है. इसे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुरक्षित हो सके. इस प्रोजेक्ट में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसे भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सके.

सरकार का कहना है कि इस हाईवे के चालू होने से दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का सफर समय भी काफी घट जाएगा. खास तौर पर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर एयरपोर्ट जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी.

आधुनिक तकनीक से तैयार हो रहा खास ब्रिज

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत 140 मीटर लंबा नेटवर्क आर्च ब्रिज है. इसे भारत की सबसे आधुनिक स्टील ब्रिज संरचनाओं में गिना जा रहा है. इस पुल को टाइड-आर्च तकनीक और क्रॉस्ड हैंगर सिस्टम के जरिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और सुरक्षा बढ़ती है.

इसके अलावा प्रोजेक्ट में प्रीकास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन, लॉन्चिंग गर्डर, हाई-स्ट्रेंथ स्टील, हाई-डैम्पिंग रबर बेयरिंग और आधुनिक एक्सपेंशन जॉइंट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक इन तकनीकों से हाईवे ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित बनेगा.

पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा निर्माण

इस परियोजना में पर्यावरण संरक्षण पर भी खास ध्यान दिया गया है. ओखला और गाजीपुर लैंडफिल की बायो-माइनिंग से निकली करीब 2 लाख मीट्रिक टन निष्क्रिय सामग्री का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया गया है. इससे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम हुई है.

हाईवे के किनारे नॉइज बैरियर, लैंडस्केपिंग और बड़े स्तर पर पौधारोपण का काम भी किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना आधुनिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन का भी उदाहरण बनेगी.

जेवर एयरपोर्ट तक सीधी पहुंच होगी आसान

परियोजना का एक बड़ा उद्देश्य नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट तक आसान और तेज कनेक्टिविटी देना है. इसके लिए फरीदाबाद के चंदावली गांव से लेकर गौतम बुद्ध नगर के दयानापुर तक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है.

करीब 31 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का निर्माण 2360 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. इस सड़क को यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. इससे उत्तर भारत से आने वाला ट्रैफिक सीधे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच सकेगा और दिल्ली पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा.

चार बड़े इंटरचेंज बनाए जा रहे

इस परियोजना के तहत डीएनडी-सोहना हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और डीएफसीसी कॉरिडोर पर चार बड़े इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं. साथ ही एक एलिवेटेड कॉरिडोर और आठ लेन का रेलवे ओवर ब्रिज भी तैयार किया जा रहा है.

इन इंटरचेंजों के बनने से फरीदाबाद, गुरुग्राम और दक्षिण दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक सफर काफी तेज हो जाएगा. लोगों को बार-बार ट्रैफिक जाम में फंसना नहीं पड़ेगा.

आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस हाईवे से एनसीआर में व्यापार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ा फायदा होगा. बेहतर सड़क नेटवर्क बनने से माल ढुलाई आसान होगी और नए निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा.

यह कॉरिडोर फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिसे भविष्य के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे में आने वाले वर्षों में इस इलाके में तेजी से विकास होने की संभावना जताई जा रही है.

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रेखा गुप्ता ने जताया आभार

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक परियोजना दिल्ली के भविष्य को बेहतर बनाने वाली बड़ी सौगात है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर की तस्वीर बदल देगी और लाखों लोगों के लिए यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी. उनके मुताबिक आने वाले समय में यह हाईवे राजधानी और आसपास के इलाकों के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा.