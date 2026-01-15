हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में सांस की बीमारियों से बढ़ी मौतें, 2024 में 9211 लोगों की गई जान

दिल्ली में सांस की बीमारियों से बढ़ी मौतें, 2024 में 9211 लोगों की गई जान

Delhi Death Figures: 2024 में मौतों का सबसे बड़ा कारण दिल और रक्त संचार से जुड़ी बीमारियां रहीं. इनसे कुल 21 हजार 262 लोगों की मौत हुई. दिल्ली में मौत का दूसरा बड़ा कारण संक्रामक और परजीवी रोग रहे.

By : बलराम पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Jan 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सांस से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी ताजा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में राजधानी में 9 हजार 211 लोगों की मौत सांस संबंधी बीमारियों के कारण हुई. यह संख्या वर्ष 2023 में 8,801 थी. यानी एक साल में ही इन बीमारियों से मौतों में साफ बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बीते कुछ वर्षों से यह रुझान लगातार ऊपर की ओर बना हुआ है, जो चिंता का विषय माना जा रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार सांस से जुड़ी बीमारियों में दमा (अस्थमा), निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां शामिल हैं. इन बीमारियों के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, लंबे समय तक खांसी और कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को भी इन बीमारियों की एक वजह माना जाता है. 

दिल की बीमारियों से बढ़ी मौतों की संख्या

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में मौतों का सबसे बड़ा कारण दिल और रक्त संचार से जुड़ी बीमारियां रहीं. इन बीमारियों से कुल 21 हजार 262 लोगों की मौत हुई.  इनमें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और दिल की विफलता जैसी समस्याएं शामिल हैं. साल 2023 में इस श्रेणी में 15,714 मौतें दर्ज की गई थीं, यानी एक साल में इसमें भी बड़ा इजाफा हुआ है.

परजीवी रोग से हुई इतनी मौतें

दिल्ली में मौत का दूसरा बड़ा कारण संक्रामक और परजीवी रोग रहे. 2024 में ऐसे रोगों से 16 हजार 60 लोगों की जान गई. हालांकि यह आंकड़ा 2023 के मुकाबले कम है, जब इन बीमारियों से 20,781 मौतें हुई थीं.  ये बीमारियां आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से फैलती हैं और गंदे पानी व दूषित भोजन के कारण बढ़ती हैं. 

कुल मिलाकर राजधानी में 2024 में मौतों की संख्या बढ़कर 1 लाख 39 हजार 480 हो गई, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 1 लाख 32 हजार 391 था. इनमें 85 हजार 391 पुरुष, 54 हजार 51 महिलाएं और 38 अन्य श्रेणी में दर्ज किए गए.  इनमें से 90 हजार 883 मौतों का मेडिकल प्रमाणन किया गया. 

शिशु मृत्यु दर में हुआ हल्का सुधार

राहत की बात यह है कि शिशु मृत्यु दर में हल्का सुधार दर्ज किया गया है.  वर्ष 2024 में शिशु मृत्यु दर 22.4 प्रति एक हजार जीवित जन्म रही, जबकि 2023 में यह 23.61 थी. शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत को दर्शाती है.

वर्ष 2024 में दिल्ली में 3 लाख 6 हजार 459 जीवित जन्म दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष से 8 हजार 628 कम हैं. जन्म दर घटकर 14 रह गई है, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 6.37 हो गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती आबादी, प्रदूषण और जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रही हैं. 

अगले 10 सालों में कितनी हो जाएगी आबादी?

आंकड़ों के अनुसार अगले 10 वर्षों में 2036 तक दिल्ली की आबादी बढ़कर करीब 2.65 करोड़ होने का अनुमान है. वहीं, 5 साल से कम उम्र के 99.1 प्रतिशत बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 15 Jan 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Heart Disease DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
Advertisement

वीडियोज

Bank Crash से Road Protests तक – Iran में क्या हुआ ?| Paisa Live
US-Iran Conflict: Trump का एक आदेश और धुआं-धुआं हो जाएगा Iran, अटैक करने के लिए US के पास ये ऑप्शन?
Anupamaa: 😱Parag के गुस्से ने किया सब बर्बाद, Anupama कैसे बचाएगी Ansh को? #sbs (15.01.2026)
Bollywood News: आमिर खान की हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की स्पेशल स्क्रीनिंग, इमरान खान की धमाकेदार वापसी
Trump के Tariffs Fail? China ने बना दिया $1.2 Trillion का World Record! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
विश्व
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
इंडिया
तेलंगाना की राजनीति में बड़ा उलटफेर, विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की दलबदल याचिका, BRS को लगा झटका
तेलंगाना की राजनीति में बड़ा उलटफेर, विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की दलबदल याचिका, BRS को लगा झटका
शिक्षा
सईम ने अफसर बनने के लिए छोड़ दी लाखों की सैलरी वाली जॉब, फिर बिना कोचिंग क्रैक कर दिया UPSC एग्जाम
सईम ने अफसर बनने के लिए छोड़ दी लाखों की सैलरी वाली जॉब, फिर बिना कोचिंग क्रैक कर दिया UPSC एग्जाम
जनरल नॉलेज
ईरान ने बंद कर दिया एयरस्पेस, अब कैसे निकलेंगे वहां फंसे हुए भारतीय?
ईरान ने बंद कर दिया एयरस्पेस, अब कैसे निकलेंगे वहां फंसे हुए भारतीय?
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget