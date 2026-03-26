दयालपुर में 16 साल के लड़के को चाकू मारने वाले तीनों आरोपी नाबालिग, 13 साल का बच्चा भी था शामिल!

नार्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर इलाके में 16 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है. मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जिनपर आरोप है कि उन्होंने मिलकर लड़के को चाकू मारा और उसे मौत के घाट उतार दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि झगड़े की वजह आपसी रंजिश और बुलिंग थी.

दरअसल, पुलिस के मुताबिक 25 मार्च 2026 को दयालपुर थाने में एक लड़के को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी. इस सूचना पर पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां करीब 16 साल का लड़का गंभीर हालत में बेहोश पड़ा था. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की टीम ने जांच में क्या पाया?

शुरुआती जांच में पता चला कि लड़के पर तीन लोगों ने चाकू से हमला किया था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना कर अहम सबूत जुटाए. मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने तकनीकी और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर तेजी से काम करते हुए मृतक की पहचान की और आरोपियों तक पहुंच गई.

परेशान करता था, इसलिए बच्चों ने मिलकर मार डाला!

लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने 13 से 17 साल के बीच के तीन नाबालिगों को पकड़ लिया. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि मृतक उनमें से एक लड़के को लगातार परेशान यानी बुली करता था, जिसकी वजह से उन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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