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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदयालपुर में 16 साल के लड़के को चाकू मारने वाले तीनों आरोपी नाबालिग, 13 साल का बच्चा भी था शामिल!

दयालपुर में 16 साल के लड़के को चाकू मारने वाले तीनों आरोपी नाबालिग, 13 साल का बच्चा भी था शामिल!

Delhi Crime News: दयालपुर में 16 साल के लड़के की हत्या मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि आपसी रंजिश और बुलिंग के कारण उन्होंने लड़के को चाकू मारकर हत्या कर दी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Mar 2026 01:33 PM (IST)
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नार्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर इलाके में 16 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है. मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जिनपर आरोप है कि उन्होंने मिलकर लड़के को चाकू मारा और उसे मौत के घाट उतार दिया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि झगड़े की वजह आपसी रंजिश और बुलिंग थी.

दरअसल, पुलिस के मुताबिक 25 मार्च 2026 को दयालपुर थाने में एक लड़के को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी. इस सूचना पर पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां करीब 16 साल का लड़का गंभीर हालत में बेहोश पड़ा था. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की टीम ने जांच में क्या पाया?

शुरुआती जांच में पता चला कि लड़के पर तीन लोगों ने चाकू से हमला किया था. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना कर अहम सबूत जुटाए. मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने तकनीकी और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर तेजी से काम करते हुए मृतक की पहचान की और आरोपियों तक पहुंच गई.

परेशान करता था, इसलिए बच्चों ने मिलकर मार डाला! 

लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने 13 से 17 साल के बीच के तीन नाबालिगों को पकड़ लिया. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि मृतक उनमें से एक लड़के को लगातार परेशान यानी बुली करता था, जिसकी वजह से उन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा! छात्राओं पर AAP नेता के बयान को BJP ने बताया 'गंदी मानसिकता'

Published at : 26 Mar 2026 01:33 PM (IST)
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