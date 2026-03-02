हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi News: होली से पहले दिल्ली की बेटियों को मिला 100 करोड़ का गिफ्ट, लखपति बिटिया योजना का भी शुभारंभ

Delhi News In Hindi: दिल्ली में महिलाओं के लिए 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत हुई जिसे ‘नारी शक्ति’ को बड़ा उपहार माना जा रहा है. 40,642 बालिकाओं को 100 करोड़ की DBT व मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी गई.

By : बलराम पांडेय | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 02 Mar 2026 12:16 PM (IST)
Preferred Sources

होली से पहले दिल्ली की बेटियों को दिल्ली सरकार की ओर से बड़े तोहफे की शुरुआत की गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं और बेटियों के लिए चार बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करते हुए ‘नारी शक्ति’ को बड़ा उपहार दिया. इस मौके पर 40,642 बालिकाओं को लगभग 100 करोड़ रुपये की डीबीटी सहायता प्रदान की गई, जिससे उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी. 

महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा देने के लिए ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ के तहत मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की गई. साथ ही होली के अवसर पर महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए करीब 129 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ का भी शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करना है.

पुरानी लाडली योजना से कैसे अलग है नई योजना

नई ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ को पुरानी लाडली योजना से अधिक व्यापक बनाया गया है. पहले जन्म और शैक्षणिक चरणों पर सीमित राशि जमा होती थी, जिसे 18 साल की आयु में निकाला जा सकता था.

अब विभिन्न चरणों में कुल 56,000 रुपये जमा किए जाएंगे. ब्याज सहित 21 साल की आयु तक यह राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो जाएगी. इसका उद्देश्य है कि बेटियां स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा पूरा कर सकें और उच्च शिक्षा सामान्य उपलब्धि बने.

मुफ्त LPG सिलेंडर और पिंक मोबिलिटी कार्ड

कार्यक्रम में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना का भी शुभारंभ किया गया. इसके तहत लगभग 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को होली पर राहत मिलेगी और करीब 15 लाख परिवारों के खातों में सिलेंडर की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

साथ ही डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए पिंक मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया. यह स्मार्ट कार्ड मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एकीकृत सुविधा प्रदान करेगा, जिससे महिलाओं की यात्रा सुरक्षित और सुलभ बनेगी.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 02 Mar 2026 12:16 PM (IST)

Embed widget