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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: कर्मचारी ने मालिक के खाते से 21 बार निकाले पैसे, गिरफ्तार

दिल्ली: कर्मचारी ने मालिक के खाते से 21 बार निकाले पैसे, गिरफ्तार

दिल्ली में एक कर्मचारी ने मोबाइल की पहुंच का फायदा उठाकर मालिक को लाखों का चूना लगा दिया है. आरोपी ने मालिक के खाते से 21 ट्रांजेक्शन के जरिए 9 लाख 49 हजार रुपये साफ कर दिए.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 16 Sep 2026 05:51 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में जिस कर्मचारी पर मालिक ने भरोसा कर अपने कामकाज में शामिल किया उसने कथित तौर पर उसके मोबाइल और बैंक खाते तक पहुंच का फायदा उठाकर 9.49 लाख रुपये की चपत लगा दी. इस बीच नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ वीर सिंह को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से गिरफ्तार किया है. 

पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता अभय नागर के HDFC बैंक खाते से 9 मार्च से 15 अप्रैल 2026 के बीच 21 बार अनधिकृत UPI ट्रांजेक्शन किए गए. इन ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 9 लाख 49 हजार 180 रुपये निकाल लिए गए.

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शिकायतकर्ता को इन लेनदेन की जानकारी नहीं थी और कथित तौर पर उसे ट्रांजेक्शन के अलर्ट भी नहीं मिले. मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना नॉर्थ में ई-एफआईआर दर्ज कर BNS की धारा 318(4)/319 के तहत जांच शुरू की गई थी.

बैंक से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक खंगाली कड़ी

साइबर पुलिस ने मामले की जांच में बैंक और UPI ट्रांजेक्शन की पूरी कड़ी खंगाली. पुलिस ने UTR नंबर, रकम पाने वाले खातों, मर्चेंट की जानकारी, मोबाइल नंबर, ऑनलाइन शॉपिंग के ऑर्डर और सामान की डिलीवरी से जुड़ी जानकारी का मिलान किया.

जांच में पता चला कि ठगी की रकम में से 1 लाख 19 हजार 180 रुपये का इस्तेमाल 24 मार्च से 10 अप्रैल के बीच ऑनलाइन सामान खरीदने में किया गया था. यह सामान अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था.

फर्जी नाम से खरीदा सामान

पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन खरीदारी के लिए वीर सिंह नाम का इस्तेमाल किया गया. आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया, जबकि भुगतान के लिए शिकायतकर्ता के मोबाइल और उससे जुड़े बैंक खाते का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया.

पुलिस को शक तब गहरा हुआ जब ऑनलाइन खरीदे गए सामान की डिलीवरी के लिए गलत या बदला हुआ पता दिया गया. जांच में सामने आया कि सामान आरोपी तक पहुंचता था और वह कथित तौर पर उसे आगे बेचकर रकम अपने निजी खर्च में इस्तेमाल करता था.

पीड़ित की दुकान में काम करता था आरोपी

पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आरोपी पहले शिकायत कर्ता की दुकान पर काम करता था. इसी दौरान उसने कथित तौर पर मालिक का भरोसा हासिल कर लिया था. पुलिस का आरोप है कि आरोपी अलग-अलग बहानों से शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन हासिल करता था.

इसी पहुंच का फायदा उठाकर बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान करता था. इस तरह मोबाइल, बैंक खाते और ऑनलाइन शॉपिंग तीनों की कड़ी जोड़कर आरोपी ने कथित तौर पर काफी समय तक ठगी को अंजाम दिया.

तकनीकी जांच से खुला राज

जांच टीम ने मोबाइल नंबर, बैंकिंग रिकॉर्ड और ई-कॉमर्स ऑर्डर की जानकारी को आपस में जोड़ा. तकनीकी जांच में मोबाइल नंबर का संबंध अभिषेक सिंह से सामने आया. इसके बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन और अन्य जानकारी के आधार पर उसे सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा से पकड़ा. पुलिस के मुताबिक, जांच में पर्याप्त आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद आरोपी को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक Itel कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया है. इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया है. पुलिस अब 9.49 लाख रुपये की पूरी रकम की कड़ी जोड़ने में जुटी है.जांच का अगला फोकस बाकी रकम कहां गई, ठगी से खरीदा गया सामान कहां बेचा गया और इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं, इसका पता लगाने पर है.

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Published at : 16 Sep 2026 05:43 PM (IST)
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