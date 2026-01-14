दिल्ली में महिला की हत्या पर AAP नेता अनुराग ढांडा बोले, 'ये कानून व्यवस्था की हकीकत'

दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में महिला की हत्या का मामला गरमा गया है. रचना यादव नाम की महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है. AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया पर पीड़ित परिवार का रोते-बिलखते वीडियो जारी करते हुए रेखा गुप्ता सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि ये आंसू राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की हकीकत बयान कर रहे हैं. उन्होंने अभी तक आरोपी के न पकड़े जाने पर सवाल उठाए.

अनुराग ढांडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी करते हुए लिखा, ''ये आंसू देश की राजधानी में क़ानून व्यवस्था की हकीकत बयान कर रहे हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर से महज 400 मीटर दूर दिन दहाड़े इनकी मां की हत्या कर दी गई, लेकिन न आरोपी पकड़े गये और न ही सीएम रेखा गुप्ता सांत्वना देने पहुंचीं.'' अनुराग ढांडा की ओर से शेयर किए गए तस्वीरों और वीडियो में पीड़ित परिवार के सदस्यों को रोत-बिलखते हुए देखा जा सकता है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर से महज़ 400 मीटर दूर दिन दहाड़े इनकी माँ की हत्या कर दी गई। लेकिन न आरोपी पकड़े गये और न ही सीएम ⁦@gupta_rekha⁩ सांत्वना देने पहुँची। pic.twitter.com/G3Aa5LQpcL — Anurag Dhanda (@anuragdhanda) January 14, 2026

भारद्वाज ने भी मृतक के परिजनों से की थी मुलाकात

इससे पहले AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मृतक रचना यादव के परिवार से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था, 'महिला को अपने पति के हत्या मामले में गवाही देनी थी और हत्यारों ने गवाही देने से पहले उनकी भी हत्या कर दी. CCTV के अंदर दोनों अपराधियों की फोटो साफ तौर पर दिखाई दे रही है उसके बावजूद भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई है. जिस तरह का लचर रवैया पुलिस का है उससे लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल हैं."

चार इंजन की सरकार ने दिल्ली को चौपट किया- संजय सिंह

वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दिल्ली में महिला की हत्या पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि AAP नेत्री रचना यादव की दिन दहाड़े हत्या दिल्ली की बदत्तर कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है. चार इंजन की सरकार ने दिल्ली को चौपट कर दिया है.

पुलिस कर रही हत्या की जांच

राष्ट्रीय राजधानी के शालीमार बाग थाना इलाके में 10 जनवरी 2026 को सुबह करीब 11 बजे अज्ञात हमलावरों ने रचना यादव की गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला रचना यादव के पति की हत्या के मामले में अभी भी कुछ बदमाश फरार चल रहे थे. फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि कहीं यह हत्या गवाही या दबाव बनाने के लिए तो नहीं की गई.