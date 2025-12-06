घर के बाहर सफाई को लेकर विवाद ने ले ली जान, बेटों संग चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में शुक्रवार (5 दिसंबर) की सुबह घर के बाहर सफाई को लेकर हुए एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि एक युवक की जान चली गई.

दरअसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे 27 वर्षीय मोहम्मद इरशाद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मामले में पुलिस ने मृतक युवक की चाची और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी चाचा और उसका एक बेटा फरार बताए जा रहे हैं.

सफाई को लेकर चली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप

डीसीपी अंकित चौहान के मुताबिक, संगम विहार की एल-1 ब्लॉक में रहने वाले इरशाद का अपने चाचा मुबारक से घर के बाहर सफाई को लेकर सुबह विवाद हो गया. शुरू में बात केवल तकरार तक सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर में चाचा का बेटा इश्तियाक, उसकी मां रिहाना खातून और 15 वर्षीय नाबालिग भी मौके पर पहुंच गए. इरशाद की बहन के अनुसार तीनों ने मिलकर पहले उसकी पिटाई की और फिर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए.

चाकू के कई घावों से लहूलुहान होकर गिरा इरशाद

परिजनों का कहना है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने इरशाद को आधा दर्जन से ज्यादा चाकू के वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. चीखें सुनकर परिवार के सदस्य बाहर आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने चाची और नाबालिग को दबोचा, दो आरोपी फरार

घटना की सूचना मिलते ही संगम विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की बहन के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने पहली कार्रवाई में रिहाना खातून और नाबालिग को हिरासत में लेकर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया. वहीं, मुख्य आरोपी 50 वर्षीय मुबारक और उसका बेटा इश्तियाक फरार हैं. टीमों को उनकी तलाश में लगातार छापेमारी पर लगाया गया है.