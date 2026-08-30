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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: घर पहुंचा भाई तो बाथरूम में मिली बहन की लाश, भांजे को लेकर जीजा फरार

दिल्ली: घर पहुंचा भाई तो बाथरूम में मिली बहन की लाश, भांजे को लेकर जीजा फरार

दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 22 वर्षीय सबीला खातून की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. घर के बाथरूम में युवती का शव मिला. वारदात के बाद से पति ललबाबू बच्चा लेकर फरार है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 30 Aug 2026 05:32 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi Crime News) के बाहरी उत्तरी जिले से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. शाहबाद डेयरी (Shahbad Dairy) थाना क्षेत्र के प्रह्लादपुर बांगर गांव में 22 वर्षीय एक महिला की बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. महिला का शव उसके ही घर के बाथरूम में पड़ा मिला है, जबकि वारदात के बाद से उसका पति अपने छोटे बच्चे को लेकर मौके से फरार है.

भाई घर पहुंचा तो बाथरूम में पड़ी थी बहन की लाश

मृतका की पहचान 22 वर्षीय सबीला खातून के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, यह खौफनाक वाकया 29 अगस्त 2026 को सामने आया. मृतका के भाई मोहम्मद गुलाब ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी बहन सबीला की शादी करीब दो साल पहले ही मोहम्मद ललबाबू के साथ हुई थी. दोनों प्रह्लादपुर बांगर (Prahladpur Bangar) में रह रहे थे.

जब भाई गुलाब अपनी बहन से मिलने उसके घर पहुंचा, तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. घर के बाथरूम में उसकी बहन की लाश पड़ी थी, लेकिन उसका जीजा मोहम्मद ललबाबू और बच्चा घर से रहस्यमयी तरीके से गायब थे.

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हत्या का मुकदमा दर्ज, कातिल पति की तलाश में छापेमारी

शुरुआती जांच में यह मामला साफ तौर पर हत्या (Murder) का लग रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीएसए अस्पताल (BSA Hospital) की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है.

शाहबाद डेयरी थाने की पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन FIR नंबर 561/26 (धारा 103(1) BNS / 302 IPC) यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. फरार पति मोहम्मद ललबाबू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी संभावित लोकेशन पर लगातार छापेमारी की जा रही है. अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे मौत की असली वजह और इस खौफनाक वारदात के पीछे छिपे काले सच से पर्दा उठ सकेगा.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 30 Aug 2026 05:22 PM (IST)
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