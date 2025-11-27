दिल्ली में घर का ड्राइवर ही निकला चोर, 4 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

दिल्ली के आनंद निकेतन में घर से करोड़ों रुपये की जेवरात की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. आरोप है कि ड्राइवर ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस से आरोपी महेंद्र दान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से 4 करोड़ रुपये की हीरे-सोने की ज्वेलरी और लग्जरी घड़ियां बरामद की. दिल्ली से चोरी करने के बाद आरोपी ने राजस्थान जाकर करोड़ों की ज्वेलरी छिपाई थी.

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान फिंगरप्रिंट्स से चोरी की पूरी साजिश की पोल खुल गई. नवरात्रि के दौरान घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था. बताया जा रहा है कि मालकिन की गैरमौजूदगी का ड्राइवर ने फायदा उठाया. वो चार साल से काम के दौरान मालिक के घर की गतिविधियों पर नजर रख रहा था.

राजस्थान के नागौर से पुलिस ने आरोपी को दबोचा

दिल्ली में शाहदरा से आरोपी के किराए के घर से दो सोने की बिस्किट भी मिलीं. वहीं पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपी को राजस्थान के नागौर से दबोचा. कुल 12 कीमती आइटम जिसमें हीरे के सेट, ब्रेसलेट, 4 प्रीमियम ब्रांड घड़ियां, गोल्ड बिस्किट बरामद की गई हैं.