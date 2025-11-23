फर्जी सिम और सीक्रेट ऐप्स से चलता था ड्रग्स नेटवर्क, नोएडा से मास्टर माइंड गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRफर्जी सिम और सीक्रेट ऐप्स से चलता था ड्रग्स नेटवर्क, नोएडा से मास्टर माइंड गिरफ्तार

Delhi Crime News: एनसीबी की जांच में ये सामने आया कि गिरफ्तार शेन वारिस इस पूरे सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहा था और उसके 'बॉस' विदेशी ऑपरेटिव्स थे.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 23 Nov 2025 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में चल रहे एक बड़े सिंथेटिक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश एक बार फिर NCB की त्वरित कार्रवाई से हुआ है. नोएडा से गिरफ्तार किए गए 25 साल के शेन वारिस ने पूछताछ में ऐसे खुलासे किए, जिनसे एजेंसियों को अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक 328.54 किलो मेथाम्फेटामाइन तक पहुंचने में मदद मिली. इसकी कीमत 262 करोड़ रुपये है.

शेन वारिस मूल रूप से यूपी के अमरोहा के गांव मंगरौली का रहने वाला है. मंगरौली गांव थाना हसनपुर के तहत आता है. शेर वारिस के पिता का नाम राशिद है. फिलहाल वह नोएडा सेक्टर-5, हरौला के एक फ्लैट में रहता था और खुद को एक कंपनी में सेल्स मैनेजर बताता था.

फेक सिम कार्ड और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का करता था इस्तेमाल

पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने बॉस के कहने पर फेक सिम कार्ड, व्हाट्सऐप, और ज़ैंगी जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता था, ताकि उसके नेटवर्क की गतिविधियां किसी को पता न चलें. NCB टीम की जांच में शेन का नाम सामने आने के बाद उसे 20 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने ड्रग नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी दी और एक महिला एस्थर किनिमी का नाम बताया, जिसने पहले उसके जरिए एक ड्रग कंसाइनमेंट भिजवाया था.

NCB ने 20 नवंबर को की थी छापेमारी

शेन ने उसका मोबाइल नंबर, पता और नेटवर्क की बाकी जानकारियां भी शेयर की. शेन से मिली जानकारी के आधार पर NCB ने छतरपुर एन्क्लेव फेज-2 में स्थित एक बिल्डिंग पर 20 नवंबर की रात छापेमारी की. यहां से 328.54 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद हुई. यह बरामदगी अपने-आप में बेहद बड़ी मानी जा रही है.

गिरफ्तार शेन पूरे नेटवर्क का था मास्टरमाइंड!

जांच में ये भी सामने आया है कि शेन इस पूरे नेटवर्क में एक अहम भूमिका निभा रहा था और उसके 'बॉस' विदेशी ऑपरेटिव्स थे, जो भारत में बैठे लोगों को ऐप्स और कोडवर्ड के जरिए निर्देश भेजते थे. शेन द्वारा बताए गए इनपुट से गिरोह के कई और सदस्यों की पहचान हुई. नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी मिली. इसके साथ ही इस्तेमाल किए जाने वाले रूट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के तरीके और संभावित फंडिंग चैनल्स को समझने में एजेंसियों की काफी मदद की है.

NCB की जांच अभी जारी

NCB ने बताया कि मामला अभी शुरुआती चरण में है. एजेंसियां ड्रग सप्लाई चेन, वित्तीय लेनदेन, विदेशी कनेक्शन और बाकी सह-साजिशकर्ताओं के बारे में और गहराई से जांच कर रही हैं. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना जताई जा रही है.

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Published at : 23 Nov 2025 11:30 PM (IST)
NCB DELHI NEWS DELHI POLICE
