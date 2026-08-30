दिल्ली: कलयुगी बाप का खौफनाक कदम, डॉक्टर के बहाने ले जाकर की बेटे की हत्या

दिल्ली के कलिंदी कुंज इलाके में सुनसान पड़े कंटेनर के अंदर मिले 38 वर्षीय युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. दिल्ली पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पिता तलुकदार अंसारी और उसके साथी मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गुल हसन को डॉक्टर के पास ले जाने का झांसा देकर सुनसान जगह पर बुलाया था. वहां पहले पत्थर से उसके सिर पर वार किया गया और बाद में कपड़े की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई.

23 अगस्त की शाम करीब 7:13 बजे पुलिस को सूचना मिली कि NTPC की दीवार के पास, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से करीब 500 मीटर दूर कच्ची कॉलोनी की गली नंबर-1 में एक पुराने और सुनसान कंटेनर में युवक का शव पड़ा है. स्थानीय लोग इस कंटेनर को बबलू का कंटेनर कहते हैं. पुलिस मौके पर पहुंची तो शव के सिर पर चोट के निशान थे और पास ही खून लगा कंक्रीट का पत्थर पड़ा मिला.

पहचान तक नहीं हो पा रही थी

शुरुआत में मृतक की पहचान तक नहीं हो सकी थी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामला ब्लाइंड मर्डर होने के कारण पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शव की पहचान और हत्यारों तक पहुंचना था.

CCTV ने खोला हत्या का राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कलिंदी कुंज, स्पेशल स्टाफ, नारकोटिक्स और AATS की चार टीमें लगाई गई.पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की..कई दिनों की लगातार जांच के बाद पुलिस को मृतक के आने-जाने का पूरा रास्ता कैमरों के जरिए जोड़ने में सफलता मिली..CCTV में गुल हसन दो लोगों के साथ जाता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने एक कैमरे से दूसरे कैमरे तक उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया.फुटेज में साफ हुआ कि वह दोनों संदिग्धों के साथ घटनास्थल की तरफ गया था लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा.

गोविंदपुरी की फैक्टरी तक पहुंची पुलिस

CCTV फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस दोनों संदिग्धों तक पहुंची.जांच के दौरान दोनों के गोविंदपुरी की एक सिलाई फैक्टरी में होने का पता चला.इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर तलुकदार अंसारी और मोहम्मद वसीम उर्फ अकरम को पकड़ लिया.

पिता ने ही बेटे को मौत के घाट उतारने में साथ दिया

पूछताछ में सामने आया कि मृतक गुल हसन, आरोपी तलुकदार अंसारी का बेटा था और वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहा था. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने उसे डॉक्टर को दिखाने के बहाने अपने साथ लिया और सुनसान कंटेनर तक ले गए .जांच के मुताबिक वहां पहुंचने के बाद वसीम ने गुल हसन के सिर पर पत्थर से वार किया. इसके बाद उसके पिता तलुकदार अंसारी ने भी उस पर हमला किया. दोनों ने मिलकर गुल हसन को काबू किया और फिर कपड़े के कचरे से बनी रस्सी से उसका गला घोंट दिया. हत्या के बाद शव को कंटेनर के अंदर ही छोड़कर दोनों वहां से निकल गए.

हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया कंक्रीट का पत्थर, खून से सने कपड़े और गला घोंटने के लिए इस्तेमाल कपड़े की रस्सी/सूती डोरी बरामद की है. पुलिस अब बरामद सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेजकर मामले में वैज्ञानिक सबूत जुटा रही है.

हत्या की असली वजह की जांच जारी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर पिता ने अपने ही बेटे की हत्या क्यों की और वारदात के पीछे पूरी वजह क्या थी. पुलिस आरोपियों के बयानों को CCTV, फोरेंसिक और मेडिकल साक्ष्यों से मिलाकर देख रही है.मामले में अंतिम मेडिकल राय और अन्य सबूत जुटाने की प्रक्रिया जारी है.

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