दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ढाई साल के मासूम बच्चे के अपहरण की सनसनीखेज वारदात को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया. दिल्ली पुलिस की टीम ने बच्चे को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 2 दिसंबर की है. कश्मीरी गेट इलाके में पीसीआर कॉल के जरिए एक महिला ने अपने बच्चे के अपहरण की सूचना दी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह हर मंगलवार को जमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास फुटपाथ पर खाने-पीने का सामान बेचती है. उसी इलाके में रहने वाला वसीम नाम का व्यक्ति, जो आवारा जीवन जीता है.

महिला ने बताया कि बीते एक साल से वह उस पर शादी का दबाव बना रहा था. महिला के बार-बार इनकार करने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. इसी दौरान आरोपी ने पार्क में खेल रहे उसके ढाई साल के बेटे को उठा लिया और फरार हो गया.

दिल्ली पुलिस की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कश्मीरी गेट थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और एक स्पेशल टीम बनाई गई. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के पास मोबाइल फोन नहीं है, इसलिए तकनीकी निगरानी संभव नहीं थी. इसके बाद पुलिस ने स्थानीय सूत्रों और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर काम किया. जानकारी मिली कि आरोपी की बहन मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में रहती है.

पुलिस टीम तुरंत मुरादाबाद पहुंची और आधी रात के बाद आरोपी वसीम को उसकी बहन के घर से गिरफ्तार कर लिया. बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया और दिल्ली लाया गया, जहां उसे उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह महिला से शादी करना चाहता था और उसे मजबूर करने के लिए बच्चे का अपहरण किया. आरोपी की उम्र 36 वर्ष है और वह पहले भी चोरी और झपटमारी के मामलों में शामिल रहा है.