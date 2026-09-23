दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के संगम विहार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक होटल के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात हुई है. वजीराबाद थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

मामला परसों रात (21 सितंबर) का बताया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को केस दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी दोनों ही वजीराबाद इलाके के रहने वाले हैं. दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी.

दोस्ती के बहाने लड़की को आरोपी ले गया था होटल

आरोप है कि आरोपी दोस्ती के बहाने नाबालिग को संगम विहार स्थित A1 पैलेस होटल में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही वजीराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया.

वारदात के बाद से आरोपी फरार, तलाश जारी

वारदात के बाद से आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल होटल प्रशासन पर भी उठ रहा है कि नाबालिग होने के बावजूद होटल स्टाफ ने बिना ID वेरिफिकेशन के एंट्री कैसे दे दी? पुलिस अब होटल के रजिस्टर और CCTV की भी जांच कर रही है.

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