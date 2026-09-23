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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के होटल में नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के संगम विहार में नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Sep 2026 10:26 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के संगम विहार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक होटल के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात हुई है. वजीराबाद थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

मामला परसों रात (21 सितंबर) का बताया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को केस दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी दोनों ही वजीराबाद इलाके के रहने वाले हैं. दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी.

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दोस्ती के बहाने लड़की को आरोपी ले गया था होटल

आरोप है कि आरोपी दोस्ती के बहाने नाबालिग को संगम विहार स्थित A1 पैलेस होटल में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही वजीराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. 

वारदात के बाद से आरोपी फरार, तलाश जारी

वारदात के बाद से आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल होटल प्रशासन पर भी उठ रहा है कि नाबालिग होने के बावजूद होटल स्टाफ ने बिना ID वेरिफिकेशन के एंट्री कैसे दे दी? पुलिस अब होटल के रजिस्टर और CCTV की भी जांच कर रही है.

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Input By : मोहम्मद आसिफ

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 23 Sep 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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