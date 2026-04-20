दिल्ली के पंचकुइयां में दिनदहाड़े शख्स की गला रेतकर हत्या, परिवार का पड़ोसी पर मर्डर का आरोप

राजधानी दिल्ली में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और एक के बाद एक हो रही वारदातें लोगों के मन में भय पैदा कर रही है. ताजा मामला पंचकुइयां इलाके का है, जहां एक व्यक्ति की उसके अपने घर में गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक आरबीआई से हाल ही में रिटायर हुए माधो राम थे. परिवार का आरोप है कि हत्यारा उनके इलाके में ही पीछे रहने वाला एक पड़ोसी है.

एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था. पीड़ित परिवार सदमे में है. मृतक की पत्नी ऊषा ने सिसकते हुए बताया, “मुझे आज सीमापुरी में एक फंक्शन अटेंड करना था. मैं अपने पति से पैसे ले रही थी, उसी दौरान वो शख्स भी मेरे पति के साथ बैठा था. जाते वक्त उस व्यक्ति ने मुझसे पानी भी मांगा. मुझे क्या पता था कि मेरे घर से निकलते ही वो मेरे पति का गला काट देगा.”

'मैं जब घर से गई तो पड़ोसी ने मेरे पति का गला काट दिया'

ऊषा ने दर्द भरी आवाज में आगे कहा, “मैं निकल रही थी तो मेरे पति ने मुझे कहा कि सोने की चेन पहना दो. वो शख्स चेन, अंगूठी और पैसे देख रहा था. मैं जब घर से चली गई तो उसने मेरे पति का गला काट दिया. मेरे बच्चे नीचे सो रहे थे, हम लोग ऊपर रहते थे. जब मुझे सीमापुरी में फोन पर खबर मिली तो मैं भागती हुई घर आई, लेकिन पुलिस ने मुझे पति के पास जाने तक नहीं दिया.”

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मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए- मृतक की पत्नी

वो रोते हुए आगो बोलीं, “मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए. मेरे पति ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा. वो सबसे प्यार से बात करते थे. अगर उस शख्स को मेरे पति की चेन चाहिए थी तो प्यार से मांग लेता, माधो राम बिना कुछ कहे उतारकर दे देते. लेकिन उसने लूटपाट की और मेरे पति की जान ले ली.”

RBI से दो साल पहले रिटायर हुए थे माधो राम

एबीपी न्यूज को माधो राम की पत्नी ऊषा ने बताया कि माधो राम महज दो साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से रिटायर हुए थे. परिवार के मुताबिक वे बेहद शांत, मिलनसार और अच्छे इंसान थे. कभी किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं किया.

मृतक माधो राम की छोटी बेटी ने क्या कहा?

मृतक माधो राम की छोटी बेटी शिवानी ने भी रोते हुए एबीपी न्यूज को बताया, “मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लेटी हुई थी. अचानक प्रकाश अंकल आए और बोले कि तेरे पापा खून में पड़े हैं. ये सुनते ही मैं ऊपर भागी, देखा तो मेरे पापा पूरे खून में लथपथ बेहोश से पड़े थे. गले से खून निकल रहा था. मुझ से वो खौफनाक मंजर देखा नहीं गया. मैं तुरंत चाची को बुलाने भागी.”

आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग

परिवार अब पुलिस प्रशासन से अपील कर रहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए. पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. लेकिन यह घटना दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर फिर से सवाल खड़े कर रही है. क्या राजधानी में आम नागरिकों की सुरक्षा अब महज कागजों तक सिमटकर रह गई है?

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