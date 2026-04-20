हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के पंचकुइयां में दिनदहाड़े शख्स की गला रेतकर हत्या, परिवार का पड़ोसी पर मर्डर का आरोप

दिल्ली के पंचकुइयां में दिनदहाड़े शख्स की गला रेतकर हत्या, परिवार का पड़ोसी पर मर्डर का आरोप

Delhi Crime News: दिल्ली के पंचकुइयां इलाके में हुई घटना में मृतक के परिवार का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले शख्स ने ही हत्या की है. पत्नी ने इंसाफ की मांग की है. पुलिस की जांच जारी है.

By : उज्ज्वल कुमार | Updated at : 20 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और एक के बाद एक हो रही वारदातें लोगों के मन में भय पैदा कर रही है. ताजा मामला पंचकुइयां इलाके का है, जहां एक व्यक्ति की उसके अपने घर में गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक आरबीआई से हाल ही में रिटायर हुए माधो राम थे. परिवार का आरोप है कि हत्यारा उनके इलाके में ही पीछे रहने वाला एक पड़ोसी है.

एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था. पीड़ित परिवार सदमे में है. मृतक की पत्नी ऊषा ने सिसकते हुए बताया, “मुझे आज सीमापुरी में एक फंक्शन अटेंड करना था. मैं अपने पति से पैसे ले रही थी, उसी दौरान वो शख्स भी मेरे पति के साथ बैठा था. जाते वक्त उस व्यक्ति ने मुझसे पानी भी मांगा. मुझे क्या पता था कि मेरे घर से निकलते ही वो मेरे पति का गला काट देगा.”

'मैं जब घर से गई तो पड़ोसी ने मेरे पति का गला काट दिया'

ऊषा ने दर्द भरी आवाज में आगे कहा, “मैं निकल रही थी तो मेरे पति ने मुझे कहा कि सोने की चेन पहना दो. वो शख्स चेन, अंगूठी और पैसे देख रहा था. मैं जब घर से चली गई तो उसने मेरे पति का गला काट दिया. मेरे बच्चे नीचे सो रहे थे, हम लोग ऊपर रहते थे. जब मुझे सीमापुरी में फोन पर खबर मिली तो मैं भागती हुई घर आई, लेकिन पुलिस ने मुझे पति के पास जाने तक नहीं दिया.”

'नेताओं को Z+ और जनता असुरक्षित', दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का BJP पर हमला

मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए- मृतक की पत्नी

वो रोते हुए आगो बोलीं, “मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए. मेरे पति ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा. वो सबसे प्यार से बात करते थे. अगर उस शख्स को मेरे पति की चेन चाहिए थी तो प्यार से मांग लेता, माधो राम बिना कुछ कहे उतारकर दे देते. लेकिन उसने लूटपाट की और मेरे पति की जान ले ली.”

RBI से दो साल पहले रिटायर हुए थे माधो राम

एबीपी न्यूज को माधो राम की पत्नी ऊषा ने बताया कि माधो राम महज दो साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से रिटायर हुए थे. परिवार के मुताबिक वे बेहद शांत, मिलनसार और अच्छे इंसान थे. कभी किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं किया.

मृतक माधो राम की छोटी बेटी ने क्या कहा?

मृतक माधो राम की छोटी बेटी शिवानी ने भी रोते हुए एबीपी न्यूज को बताया, “मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लेटी हुई थी. अचानक प्रकाश अंकल आए और बोले कि तेरे पापा खून में पड़े हैं. ये सुनते ही मैं ऊपर भागी, देखा तो मेरे पापा पूरे खून में लथपथ बेहोश से पड़े थे. गले से खून निकल रहा था. मुझ से वो खौफनाक मंजर देखा नहीं गया. मैं तुरंत चाची को बुलाने भागी.”

आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग

परिवार अब पुलिस प्रशासन से अपील कर रहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए. पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. लेकिन यह घटना दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर फिर से सवाल खड़े कर रही है. क्या राजधानी में आम नागरिकों की सुरक्षा अब महज कागजों तक सिमटकर रह गई है?

साउथ दिल्ली में जल्द मिलेगी जाम से राहत, मां आनंदमयी मार्ग पर बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के पंचकुइयां में दिनदहाड़े शख्स की गला रेतकर हत्या, परिवार का पड़ोसी पर मर्डर का आरोप
दिल्ली के पंचकुइयां में दिनदहाड़े शख्स की गला रेतकर हत्या, परिवार का पड़ोसी पर मर्डर का आरोप
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली-NCR में गर्मी से हाल होगा बेहाल! 40 डिग्री तक जा सकता है तापमान, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली-NCR में गर्मी से हाल होगा बेहाल! 40 डिग्री तक जा सकता है तापमान, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली NCR
Delhi News: आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास मिली रिटायर्ड RBI कर्मचारी की लाश, गला रेतकर हत्या
दिल्ली: आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास मिली रिटायर्ड RBI कर्मचारी की लाश, गला रेतकर हत्या
दिल्ली NCR
'नेताओं को Z+ और जनता असुरक्षित', दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का BJP पर हमला
'नेताओं को Z+ और जनता असुरक्षित', दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का BJP पर हमला
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
युद्ध या शांति... दोबारा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
युद्ध या शांति.. दोबारा पाक जाने के लिए तैयार US डेलीगेशन, जेडी वेंस की जगह किसे भेज रहे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
'हर घर की समस्या सुन पाना एक सांसद के लिए संभव नहीं...', बीजेपी MP रवि किशन ने क्यों कहा ऐसा?
आईपीएल 2026
KKR Playoff Scenario: 7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
7 मैच में एक जीत, फिर भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स? जानें समीकरण
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
बॉलीवुड
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
'उनके जैसा कोई नहीं था...', 'गैगस्टर' में कैसे हुई थी कंगना रनौत की कास्टिंग? अनुराग बसु ने किया खुलासा
ट्रेंडिंग
Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget