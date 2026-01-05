दिल्ली: लक्ष्मीनगर में शख्स ने की मां, बहन और भाई की हत्या, वारदात के बाद खुद पहुंचा थाने

दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां एक शख्स ने अपनी मां, भाई और बहन की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल किया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के पीछे की वजह का अभी स्पष्ट तौर से कुछ पता नहीं चल पाया है. हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आरोपी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था.

शख्स ने मां-बहन और भाई का किया कत्ल

आरोपी का नाम यशवीर है. सूत्रों से यह पता चला है कि पहले आरोपी ने अपने 14 साल के भाई और 24 साल की बहन और मां (46 साल) को पहले कुछ नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद जब वह बेहोशी की हालत में हो गए तो मफलर से गला घोटकर तीनों की हत्या कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया.

परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की क्या वजह?

DCP ईस्ट अभिषेक धनिया ने कहा, "आज तकरीबन 5 बजे यशवीर नामक एक 26 साल का आदमी लक्ष्मी नगर थाने आया और उसने कबूल किया कि उसने अपने परिवार के 3 सदस्यों का गला घोंट दिया है. जांच के क्रम में मौके पर पहुंची पुलिस को तीन शव मिले हैं. पता चला है कि वह आर्थिक परेशानी में था और मानसिक रूप से परेशान था. उसने दोपहर करीब 2 बजे अपने परिवार वालों को जहरीला पदार्थ दिया और बाद में उनका गला घोंट दिया."

पुलिस सभी तथ्यों और परिस्थितियों की कर रही जांच

घटना की जानकारी मिलते ही, पुलिस की टीम तुरंत बताए गए पते पर पहुंचीं थी. जांच करने पर, मां, बहन और भाई के शव घर के अंदर मिले. सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और जानकारी शेयर की जाएगी.