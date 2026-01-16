दिल्ली: जैतपुर इलाके में चाकू गोदकर 21 साल के युवक की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके में गुरुवार (15 जनवरी) देर रात चाकू गोदकर एक 21 साल के लड़के की हत्या कर दी गई. जबकि इस चाकूबाजी में दो युवक घायल गए.

दरअसल 15 जनवरी की रात करीब 11:18 पुलिस को झगड़े की सूचना मिली. इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को पता चला कि झगड़ा दो पक्षों के निजी विवाद के चलते हुआ था.

आरोपी पक्ष के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक पीड़ित और आरोपी पक्ष के बीच सोशल मीडिया पर शुरू विवाद शुरू हुआ था. समझौते के लिए दोनों पक्षों के बीच मीटिंग करने की बात तय हुई. प्रिंस नाम के लड़के ने पुलिस को बताया कि इस मामले का एक आरोपी दीपक उसे सोशल मीडिया पर लगातार परेशान कर रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष रात 11 बजे मिलने पहुंचे. मीटिंग के दौरान बात बिगड़ गई और बहस झगड़े में बदल गई. इसी बीच वहां मौजूद आरोपियों ने चाकू से हमला किया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

झगड़े में एक 21 साल के युवक की मौत

पुलिस के मुताबिक इस हमले में 21 साल के कृष्णा साहू को सीने, कंधे और पीठ पर गंभीर चोटें आई. उसे AIIMS ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं उसके साथी सनी के पेट और जांघ में चोटें आई और उसका इलाज चल रहा है. जबकि प्रिंस को हल्की चोटें आई.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

CCTV फुटेज और फॉरेंसिक मदद से पुलिस ने इस केस में दो आरोपियों को पकड़ लिया है. जिनमें एक 24 साल का आशीष है जो मीठापुर गांव का रहे वाला है और पेशे ग्राफिक डिजाइनर है. जबकि दूसरा 17 साल का नाबालिग है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बाकी बचे आरोपियों की तलाश की जा रही है.

