दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से शुक्रवार (20 फरवरी) रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक फैक्ट्री ऑनर की अज्ञात हमलावरों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी. फैक्ट्री बंद कर घर लौटते समय हुए इस हमले में फैक्ट्री मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 28 साल के रवि के रूप में हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमों को जांच में लगा दिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

शरीर पर मिले कई घाव, डॉक्टरों ने बताया ‘ब्रॉट डेड’

जिला पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 फरवरी की रात नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को SRHC अस्पताल, से सूचना मिली कि किसी 28 वर्षीय रवि को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है. जिसे डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. जिस पर तुरंत ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मेडिकल लीगल केस (MLC) रिपोर्ट का निरीक्षण किया. रिपोर्ट में सामने आया कि रवि के शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे. गर्दन के बाईं ओर, कंधे और कमर के पीछे की तरफ गंभीर चोटें पाई गईं. डॉक्टरों ने उसे ‘ब्रॉट डेड’ घोषित कर दिया.

DSIIDC की फैक्ट्री में चल रहा था जूते-चप्पलों का कारोबार

जांच में पता चला कि रवि ने DSIIDC, नरेला स्थित परिसर नंबर J-3266 में फैक्ट्री किराये पर ली हुई थी. यहां वह 'चौधरी एंटरप्राइजेज' के नाम से जूते-चप्पलों के ऊपरी हिस्से बनाने का काम करता था. रोज की तरह 20 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे वह फैक्ट्री बंद कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था. मृतक रवि नरेला के गौतम कॉलोनी का रहने वाला था और मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का निवासी था.

जानकारी के अनुसार, रवि ने फैक्ट्री की चाबी ठेकेदार सोनू को सौंपी और अपनी बाइक से वहां से निकल रहा था. उसके साथ विश्वेंद्र सिंह उर्फ विष्णु भी मौजूद था. तभी कुछ अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और रवि पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जांच में सामने आया है कि रवि ने नरेला में फैक्ट्री किराए पर ले रखी थी.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित

मृतक के बड़े भाई रणवीर सिंह के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नरेला इंडस्ट्रियल थाने में 21 फरवरी को BNS की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और पेशेवर तरीके से जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया सुरक्षित

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है. प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संभावित संदिग्धों की पहचान की कोशिश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.