हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी

दिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी

Delhi Crime News: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की हत्या मामले में आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली, मनोज वर्मा | Updated at : 21 Feb 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से शुक्रवार (20 फरवरी) रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक फैक्ट्री ऑनर की अज्ञात हमलावरों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी. फैक्ट्री बंद कर घर लौटते समय हुए इस हमले में फैक्ट्री मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 28 साल के रवि के रूप में हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमों को जांच में लगा दिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

शरीर पर मिले कई घाव, डॉक्टरों ने बताया ‘ब्रॉट डेड’

जिला पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 फरवरी की रात नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को SRHC अस्पताल, से सूचना मिली कि किसी 28 वर्षीय रवि को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है. जिसे डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. जिस पर तुरंत ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मेडिकल लीगल केस (MLC) रिपोर्ट का निरीक्षण किया. रिपोर्ट में सामने आया कि रवि के शरीर पर चाकू के कई गहरे घाव थे. गर्दन के बाईं ओर, कंधे और कमर के पीछे की तरफ गंभीर चोटें पाई गईं. डॉक्टरों ने उसे ‘ब्रॉट डेड’ घोषित कर दिया.

DSIIDC की फैक्ट्री में चल रहा था जूते-चप्पलों का कारोबार

जांच में पता चला कि रवि ने DSIIDC, नरेला स्थित परिसर नंबर J-3266 में फैक्ट्री किराये पर ली हुई थी. यहां वह 'चौधरी एंटरप्राइजेज' के नाम से जूते-चप्पलों के ऊपरी हिस्से बनाने का काम करता था. रोज की तरह 20 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे वह फैक्ट्री बंद कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था. मृतक रवि नरेला के गौतम कॉलोनी का रहने वाला था और मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का निवासी था.

जानकारी के अनुसार, रवि ने फैक्ट्री की चाबी ठेकेदार सोनू को सौंपी और अपनी बाइक से वहां से निकल रहा था. उसके साथ विश्वेंद्र सिंह उर्फ विष्णु भी मौजूद था. तभी कुछ अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और रवि पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जांच में सामने आया है कि रवि ने नरेला में फैक्ट्री किराए पर ले रखी थी.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित

मृतक के बड़े भाई रणवीर सिंह के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नरेला इंडस्ट्रियल थाने में 21 फरवरी को BNS की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और पेशेवर तरीके से जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया सुरक्षित

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है. प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संभावित संदिग्धों की पहचान की कोशिश की जा रही है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
दिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
दिल्ली NCR
AI समिट हंगामा: 5 दिन की पुलिस कस्टडी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली कोर्ट का आदेश
AI समिट हंगामा: 5 दिन की पुलिस कस्टडी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली कोर्ट का आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सीएम जनसुनवाई' ऐप किया लॉन्च, 15 दिन में शिकायतों का होगा निस्तारण
दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सीएम जनसुनवाई' ऐप किया लॉन्च, 15 दिन में शिकायतों का होगा निस्तारण
दिल्ली NCR
दिल्ली: मदनपुर खादर में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 3 लोग झुलसे, हालत नाजुक
दिल्ली: मदनपुर खादर में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 3 लोग झुलसे, हालत नाजुक
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
महाराष्ट्र
'अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच पूरी होने तक उड्डयन मंत्री दें इस्तीफा', रोहित पवार की PM मोदी को चिट्ठी
'अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच पूरी होने तक उड्डयन मंत्री दें इस्तीफा', रोहित पवार की मांग चिट्ठी
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget