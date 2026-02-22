हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर गिरोह का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

दिल्ली: क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर गिरोह का बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंग से जुड़े बदमाश को गिरफ्तार किया. कारोबारी पर फायरिंग मामले में शामिल आरोपी घायल हालत में पकड़ा गया. पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Feb 2026 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात विनोद उर्फ विक्की सन्यासी गैंग के सक्रिय सदस्य और कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े एक बदमाश को संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार, आरोपी हाल ही में एक कारोबारी को धमकी देने और उसके कार्यालय पर फायरिंग करने की वारदात में शामिल था.

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. पुलिस ने संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद विनोद उर्फ विक्की सन्यासी गैंग के सक्रिय सदस्य और कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी हाल ही में दिल्ली में एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी देने और उसके कार्यालय पर फायरिंग की गंभीर वारदात में शामिल था. जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

क्या है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान भरत उर्फ मन्नी के रूप में हुई है, जो दर्जनों आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आया था. कारोबारी को धमकाने और जमीन विवाद सुलझाने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोपी और उसके साथियों ने कार्यालय पर गोलियां चलाई थीं. जांच में सामने आया कि आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर विनोद उर्फ विक्की सन्यासी के निर्देश पर काम कर रहा था, जो कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है.

विक्की सन्यासी को साल 2023 में किया था गिरफ्तार

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, विक्की सन्यासी को साल 2023 में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. लेकिन हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली पैरोल के दौरान वह फरार हो गया था. क्राइम ब्रांच टीम को आरोपी की लोकेशन मिलने के बाद  11 इलाके में घेराबंदी की गई. खुद को घिरता देख बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग कर दी.

पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीन राउंड फायर किए. जिसमें एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. मौके से पुलिस ने दो पिस्टल, चार खाली कारतूस, तीन जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी बरामद की है.

ये भी पढ़िए- नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'

Published at : 22 Feb 2026 10:20 PM (IST)
Police CRIME DELHI NEWS
