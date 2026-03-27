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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: अपहरण-फिरौती मामले में फरार अपराधी हरियाणा से गिरफ्तार, 4 साल बाद मिली सफलता

Delhi News: अपहरण-फिरौती मामले में फरार अपराधी हरियाणा से गिरफ्तार, 4 साल बाद मिली सफलता

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस ने 2019 अपहरण-फिरौती मामले में फरार घोषित अपराधी सुमित उर्फ बादल को हिसार से गिरफ्तार किया. आरोपी जमानत के बाद फरार था और अब आगे कार्रवाई होगी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 08:51 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपहरण कर फिरौती मांगने के एक पुराने मामले में फरार चल रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी की पहचान सुमित उर्फ बादल के रूप में हुई है, जो हरियाणा के हिसार का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार, सुमित को कपासहेड़ा थाने में दर्ज 2019 के किडनैपिंग फॉर फिरौती केस में अदालत ने 13 मार्च 2026 को भगोड़ा घोषित किया था. इसके बाद से वह लगातार पुलिस से बचकर फरार चल रहा था. क्राइम ब्रांच की टीम लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

खुफिया सूचना पर दिल्ली पुलिस ने की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को 24 मार्च को गुप्त सूचना मिली कि सुमित उर्फ बादल हरियाणा के हिसार जिले के धिरानवास गांव के पास हनुमान मंदिर के इलाके में आने वाला है. टेक्निकल सर्विलांस और पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने धिरानवास गांव में छापा मारा और आरोपी को वहीं से दबोच लिया. पूछताछ में सामने आया कि सुमित अपने गांव के ही अजीत उर्फ जीतू और अन्य साथियों के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में उतर गया था. पुलिस के मुताबिक, सुमित और उसके साथियों ने मिलकर कपासहेड़ा इलाके से एक व्यक्ति का अपहरण किया था और उसके परिवार से 6 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.

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अपहरण मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है आरोपी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपहरण के दौरान पीड़ित को दिनभर कार में बंधक बनाकर रखा और पैसे मिलने में देरी होने पर उसके साथ मारपीट भी की गई. बाद में उसे चलती कार से बाहर फेंक दिया गया था. इस मामले में आरोपी पहले गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 2022 में जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया और अदालत में पेश नहीं हुआ. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस का कहना है कि मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और न्याय की प्रक्रिया मजबूत होगी.

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Published at : 27 Mar 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Police Kidnapping Case CRIME DELHI NEWS
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