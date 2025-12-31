दिल्ली में छह साल पुराने दोहरे हत्याकांड का फैसला, बेटे को मां और भाई की हत्या के लिए उम्रकैद

द्वारका जिला पुलिस ने करीब छह साल पुराने एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी को अदालत से सजा दिलाने में कामयाबी पाई है. यह मामला थाना बिंदापुर का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही मां और भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

वारदात का पूरा हाल

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह वारदात 23 अप्रैल 2019 की है. राजा पुरी, उत्तम नगर इलाके में रहने वाले राजेंद्र अरोड़ा और उनकी मां लता अरोड़ा पर उनके ही बड़े बेटे/भाई सुनील अरोड़ा ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राजेंद्र अरोड़ा किसी तरह खून से लथपथ हालत में घर से बाहर भागे और पड़ोसियों को बताया कि उनके भाई सुनील ने उन पर और उनकी मां पर हमला किया है. पुलिस को सूचना मिलते ही थाना बिंदापुर की टीम मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ अहम खुलासा दिल्ली पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए, जिन्होंने बताया कि आरोपी सुनील अरोड़ा हाथ में चाकू लिए मौके पर मौजूद था और लोगों को धमका रहा था कि यह उसके घर का मामला है, कोई बीच में न आए. पुलिस ने साइंटिफिक और दस्तावेजी सबूत जुटाए और चार्जशीट द्वारका कोर्ट में दाखिल की

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

द्वारका कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दिया अहम आदेश वही द्वारका कोर्ट ने मामले में लगातार सुनवाई के बाद आरोपी सुनील अरोड़ा को अपनी मां और भाई की हत्या का दोषी ठहराया. अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है.