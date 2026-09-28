बृजभूषण सिंह की बढ़ेगी मुश्किल? महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भेजा नोटिस

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामला फिर चर्चा में आ गया है. इस मामले में बृजभूषण सिंह को बरी किए जाने के फैसले को महिला पहलवानों ने चुनौती दी थी, जिसके बाद अब राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक दोनों से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई भी 9 अक्टूबर को होगी.

दरअसल, बृजभूषण सिंह की मजिस्ट्रेट कोर्ट से बरी होने के फैसले के खिलाफ चार महिला पहलवानों ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी. महिला पहलवानों ने बीजेपी नेता और पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बरी होने को चुनौती दी. साथ ही, इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर के बरी होने के आदेश को भी चुनौती दी गई.

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याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और सबूतों का गलत और चुनिंदा तरीके से आकलन किया गया. महिला पहलवानों का कहना है कि आदेश में पीड़िता के व्यवहार को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है.

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