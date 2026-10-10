दिल्ली: शरजील इमाम को झटका, इस वजह से रद्द हुई अंतरिम जमानत

दिल्ली जिला न्यायालय ने मीडिया से बातचीत नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने पर शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया था. पुलिस का दावा है कि शरजील इमाम ने मीडिया से बात करके अंतरिम जमानत की शर्तों को तोड़ा है.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम की अंतरिम जमानत से जुड़ी शर्तों के उल्लंघन के मामले में आदेश पारित किया है. अदालत ने कहा कि शरजील इमाम ने मीडिया से बातचीत करके अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. हालांकि, अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द नहीं की. कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम को आज ही जेल में सरेंडर करना है, इसलिए इस समय उनकी जमानत रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं होगा.

2020 दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार, कोर्ट का बड़ा फैसला

चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी थी जमानत

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2026 को पारित अपने आदेश में कहा कि वीडियो देखने के बाद यह स्पष्ट है कि जिस कमरे में शरजील इमाम मौजूद थे, उसी कमरे में ANI का मीडियाकर्मी उनके भाई का इंटरव्यू ले रहा था. अदालत के मुताबिक, इस तरह शरजील इमाम ने 22 सितंबर 2026 को अंतरिम जमानत देते समय लगाई गई उस शर्त का उल्लंघन किया, जिसके तहत उन्हें किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफोर्म का इस्तेमाल करने या मीडिया से संपर्क को मना किया गया था.

शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी. इस जमानत में शरजील को उन जगहों पर रुकने को कहा गया था, जहां कोई भी कैमरा या मीडिया का व्यक्ति ना हो. सिर्फ परिवार और शादी में मौजूद लोग ही हों. इसके बाद इमाम को 10 अक्टूबर की शाम तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने को कहा था.

CJP नेताओं को किया डिटेन तो सोनम वांगचुक का आया बयान, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि...'