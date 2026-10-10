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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: शरजील इमाम को झटका, इस वजह से रद्द हुई अंतरिम जमानत

दिल्ली: शरजील इमाम को झटका, इस वजह से रद्द हुई अंतरिम जमानत

दिल्ली जिला न्यायालय ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम को मीडिया से बातचीत नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने पर उसकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 10 Oct 2026 05:50 PM (IST)
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दिल्ली जिला न्यायालय ने मीडिया से बातचीत नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने पर शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द कर दी है. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया था. पुलिस का दावा है कि शरजील इमाम ने मीडिया से बात करके अंतरिम जमानत की शर्तों को तोड़ा है.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम की अंतरिम जमानत से जुड़ी शर्तों के उल्लंघन के मामले में आदेश पारित किया है. अदालत ने कहा कि शरजील इमाम ने मीडिया से बातचीत करके अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. हालांकि, अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द नहीं की. कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम को आज ही जेल में सरेंडर करना है, इसलिए इस समय उनकी जमानत रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं होगा.

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चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी थी जमानत

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2026 को पारित अपने आदेश में कहा कि वीडियो देखने के बाद यह स्पष्ट है कि जिस कमरे में शरजील इमाम मौजूद थे, उसी कमरे में ANI का मीडियाकर्मी उनके भाई का इंटरव्यू ले रहा था. अदालत के मुताबिक, इस तरह शरजील इमाम ने 22 सितंबर 2026 को अंतरिम जमानत देते समय लगाई गई उस शर्त का उल्लंघन किया, जिसके तहत उन्हें किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफोर्म का इस्तेमाल करने या मीडिया से संपर्क को मना किया गया था.

शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी. इस जमानत में शरजील को उन जगहों पर रुकने को कहा गया था, जहां कोई भी कैमरा या मीडिया का व्यक्ति ना हो. सिर्फ परिवार और शादी में मौजूद लोग ही हों. इसके बाद इमाम को 10 अक्टूबर की शाम तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने को कहा था.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 10 Oct 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
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