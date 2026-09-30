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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: संतान की चाह में दंपत्ति का खौफनाक कदम, पड़ोसी की ढाई माह की बच्ची का अपहरण

दिल्ली: संतान की चाह में दंपत्ति का खौफनाक कदम, पड़ोसी की ढाई माह की बच्ची का अपहरण

पुलिस के अनुसार, योजना को अंजाम देने से पहले दंपत्ति ने कुछ दिन पहले अपना कमरा भी बदल लिया था. मौका मिलते ही दोनों ने बच्ची को उसके घर से उठा लिया और नए ठिकाने पर ले गए.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 30 Sep 2026 03:23 PM (IST)
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दिल्ली में एक दंपत्ति जिनकी गोद वर्षों से खाली थी, उनका सीना औलाद की चाह के रह रह कर हुकें मारता था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी शायद कुछ और ही थी. इसलिए उनकी गोद अब तक भरी नहीं और वे अपने जीवन के इस अनचाहे खालीपन से मायूस हो चुके थे. जिसे दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे उन्हें कुछ पलों की खुशियां तो मिली लेकिन आखिरकार उनके उस कदम ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

दरअसल, दंपत्ति ने अपनी गोद को भरने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई और द्वारका में अपने एक पूर्व पड़ोसी की ढाई माह की बच्ची का अपहरण कर लिया लेकिन पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बामनौली गांव के उनका पता लगाया और बच्ची को सकुशल बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

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ऐसे चला आरोपी दंपत्ति का पता

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर को बच्ची के गायब होने की सूचना मिलते ही सेक्टर-23 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तलाश को सिर्फ आसपास के इलाके तक सीमित नहीं रखा. बामनौली गांव और सेक्टर-28 में घर-घर जाकर जांच की गई, जबकि गांव से निकलने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई. टेक्निकल सर्विलांस का भी सहारा लिया गया. पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF), मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. इन सुरागों से पुलिस को संदिग्धों के आने-जाने के रास्ते और उनकी लोकेशन का पता चला.

इसी दौरान स्थानीय लोगों से पूछताछ में पुलिस को एक अहम जानकारी मिली. स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक दंपत्ति यहां रहने आया है और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने संबंधित कमरे में छापा मारा. कमरे के अंदर आरोपी दंपत्ति दीपक और उसकी पत्नी शीला उर्फ सुशीला के साथ वही बच्ची मिली, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी. बच्ची को तुरंत कब्जे में लेकर सकुशल उसके स्वजन को सौंप दिया गया. बच्ची के घर लौटने पर परिवार ने पुलिस का आभार जताया.

योजना बना कर बच्ची का अपहरण

द्वारका जिला DCP कुशल पाल सिंह पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बामनौली गांव निवासी 23 वर्षीय दीपक और उसकी 30 वर्षीय पत्नी शीला उर्फ सुशीला के रूप में हुई है. दोनों मूलरूप से अमेठी के रहने वाले हैं. दीपक राजमिस्त्री का काम करता है, जबकि शीला घर पर रहती है. पूछताछ में पुलिस को पता चला कि दंपत्ति के कोई संतान नहीं है. आरोप है कि शीला की नजर पहले से पड़ोसी की बच्ची पर थी और उसने उसके अपहरण की योजना बनाई.

कुछ दिन पहले बदला कमरा

पुलिस के अनुसार, योजना को अंजाम देने से पहले दंपत्ति ने कुछ दिन पहले अपना कमरा भी बदल लिया था. मौका मिलते ही दोनों ने बच्ची को उसके घर से उठा लिया और नए ठिकाने पर ले गए. उन्हें उम्मीद थी कि जगह बदलने के कारण बच्ची को उनके पास रखने की जानकारी किसी को नहीं मिलेगी. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची के अपहरण के पीछे सिर्फ दंपत्ति की योजना थी या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
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