दिल्ली: 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली की तैयारियां तेज, 10 लाख लोगों के जुटने का दावा

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज (31 अक्टूबर) आयोजन स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान मंच, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, मीडिया प्रबंधन और लोगों की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई.

इस दौरान उनके साथ दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन, प्रदेश कांग्रेस महासचिव (संगठन) और पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, सीडब्ल्यूसी सदस्य एन. रघुवीर रेड्डी, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, पूर्व मेयर फरहाद सूरी, उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल और जिला अध्यक्ष मो. उस्मान सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

रैली में 10 लाख से अधिक लोग हो सकते हैं शामिल- देवेंद्र यादव

देवेंद्र यादव ने बताया कि रैली के सफल आयोजन के लिए दिल्ली कांग्रेस ने 20 कमेटियों का गठन किया है. देशभर से आने वाले लोगों के बैठने, भीड़ प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि रैली में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं. यादव ने कहा कि यह रैली केवल कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा अभियान है.

उन्होंने आगे कहा, ''देश में मताधिकार की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस जनता के वोट और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है.''



'राहुल गांधी के अभियान से जुड़ रहे छात्र संगठन'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संविधान और लोकतंत्र बचाने के अभियान से गरीब, मजदूर, किसान और पेशेवर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि छात्र संगठनों ने भी रामलीला मैदान की रैली में शामिल होने की घोषणा की है. यादव ने भाजपा पर छात्र अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि छात्र एसआईआर प्रक्रिया और कथित वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं.

'मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक जारी रहेगी लड़ाई'

देवेंद्र यादव ने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई देश के हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा की लड़ाई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा नहीं दे देते और भाजपा उन्हें जेल नहीं भेज देती.

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