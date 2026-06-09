दिल्ली में बंगाल और यूपी वाली गलती नहीं दोहराना चाहती कांग्रेस, शुरू कर दी बड़ी तैयारी

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है. पार्टी ने इसे लेकर सख्त निगरानी रखने और किसी भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न कटने देने का फैसला किया है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने AICC दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन के साथ बदरपुर और महरौली जिलों में BLA-2 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. बदरपुर में जिला अध्यक्ष हर्ष चौधरी और महरौली में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा की अगुवाई में ये कार्यक्रम संपन्न हुए.

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कांग्रेस का आरोप- BJP वोट काटने की कोशिश कर रही है

देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर SIR प्रक्रिया के नाम पर वैध वोटरों के नाम कटने नहीं देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों और पुनर्वास कॉलोनियों के वोट कटवाने की कोशिश कर सकती है, जिसे कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी.

घर-घर जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ता

काजी निजामुद्दीन ने कहा कि BLA-1 और BLA-2 कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे. पार्टी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने संवैधानिक मताधिकार से वंचित न रहे. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ काम करने का निर्देश दिया.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें तस्वीर सोलंकी, राजेश गढ़, पूर्व सांसद रमेश कुमार, पूर्व मंत्री डॉ. योगानंद शास्त्री, पुष्पा सिंह, विजय लोचव, प्रवीण राणा आदि शामिल थे. देवेंद्र यादव ने कहा कि BLA-1 कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशिक्षित BLA-2 स्वयंसेवक अब प्रत्येक बूथ पर सक्रिय होकर काम करेंगे. पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर सतर्क नजर रखेगी.

बता दें कि दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि 30 जून से बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) शुरू करेंगे.

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