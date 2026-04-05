Delhi News: दिल्ली कांग्रेस का 'नेशनल टैलेंट हंट', राहुल गांधी की पहल पर नए प्रवक्ताओं की होगी तलाश
Delhi Politics: राहुल गांधी की पहल पर दिल्ली कांग्रेस 'नेशनल टैलेंट हंट' के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ेगी. इस अभियान से नए प्रवक्ता, शोधकर्ता और प्रचार समन्वयक चुने जाएंगे.
दिल्ली में कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई अहम बैठक में पार्टी नेतृत्व ने नेशनल टैलेंट हंट के जरिए नई पीढ़ी को जोड़ने और उन्हें जिम्मेदारी देने की रणनीति स्पष्ट कर दी है. इस पहल को संगठन के भविष्य के लिए निर्णायक माना जा रहा है.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता नेशनल टैलेंट हंट के संयोजक अनिल भारद्वाज ने की. बैठक में सह-संयोजक अनुज आत्रेय, जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान समेत कई वरिष्ठ नेता और समिति के सदस्य मौजूद रहे.
राहुल गांधी की पहल, नई पीढ़ी को मिलेगा मंच
एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पहल पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले युवाओं को आगे लाना और उन्हें संगठन से जोड़ना है. इस प्रक्रिया के तहत प्रवक्ता, शोधकर्ता और प्रचार समन्वयकों का चयन किया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस टैलेंट हंट के जरिए चुने गए युवा संगठन में बदलाव की नई आवाज बनेंगे. ये युवा न केवल पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करेंगे बल्कि कांग्रेस के भविष्य को नया आकार देने में भी अहम भूमिका निभाएंगे.
योग्यता और जुनून होगा चयन का आधार
देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि आवेदन करने वाले युवाओं में मजबूत आवाज, मीडिया कौशल और देश के लिए कुछ करने का जुनून होना जरूरी है. उम्मीदवारों को लोकसभा क्षेत्र के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और चयन पूरी तरह योग्यता एवं मेहनत के आधार पर किया जाएगा.
मीडिया डिबेट में दिखेगी नई टीम की ताकत
संयोजक अनिल भारद्वाज ने बताया कि चयनित उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से आक्रामक मीडिया डिबेट्स में हिस्सा लेंगे और पार्टी की नीतियों को मजबूती से प्रस्तुत करेंगे. उन्होंने कहा कि स्पष्ट सोच और साहस रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
अनिल भारद्वाज ने इस पहल को पारदर्शिता, निष्पक्षता और समावेशिता का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नई पीढ़ी के संचारकर्ताओं को पहचानना, प्रशिक्षित करना और सशक्त बनाना है, ताकि वे जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की आवाज को मजबूत कर सकें.
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Source: IOCL