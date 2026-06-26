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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदेवेन्द्र यादव ने दिल्ली सरकार को घेरा, बोले- नालों की सफाई सिर्फ दिखावा, सिल्ट फिर नालों में पहुंची

देवेन्द्र यादव ने दिल्ली सरकार को घेरा, बोले- नालों की सफाई सिर्फ दिखावा, सिल्ट फिर नालों में पहुंची

Delhi News In Hindi: कांग्रेस का दावा है कि कई जगहों पर नालों के किनारे दिनों तक पड़ी रही सिल्ट बारिश के साथ दोबारा नालों में बह गई, जिससे पूरे सफाई अभियान का उद्देश्य प्रभावित हो गया.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 09:08 PM (IST)
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दिल्ली में मानसून के बीच नालों की सफाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने नालों की सफाई के बाद निकाली गई सिल्ट को समय पर न हटाए जाने को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए बीजेपी सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. 

कांग्रेस का दावा है कि कई जगहों पर नालों के किनारे दिनों तक पड़ी रही सिल्ट बारिश के साथ दोबारा नालों में बह गई, जिससे पूरे सफाई अभियान का उद्देश्य प्रभावित हो गया.

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देवेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार और संबंधित एजेंसियों ने नालों की सफाई को लेकर बड़े स्तर पर प्रचार किया, लेकिन सफाई के बाद निकली सिल्ट के वैज्ञानिक और समयबद्ध निस्तारण की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं दिखाई दी. उनका कहना है कि यदि निकाली गई गाद को समय पर नहीं हटाया जाता, तो बारिश के दौरान वही दोबारा जल निकासी तंत्र में पहुंचकर पूरे सिस्टम पर असर डालती है.

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जलभराव-ट्रैफिक जाम से पब्लिक परेशान होती है 

कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और कुप्रबंधन का उदाहरण बताते हुए कहा कि इसका सीधा असर राजधानी की जल निकासी व्यवस्था पर पड़ सकता है और बरसात के दौरान जलभराव की समस्या और गंभीर हो सकती है. पार्टी का आरोप है कि हर वर्ष नालों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन यदि निकाली गई सिल्ट को समय पर नहीं हटाया जाता और वह दोबारा नालों में पहुंच जाती है, तो यह जनता के पैसे की बर्बादी है. इसका असर दिल्लीवासियों को जलभराव, ट्रैफिक जाम और गंदगी के रूप में भुगतना पड़ता है.

जवाबदेही तय करने की मांग 

देवेन्द्र यादव ने मांग की कि नालों की सफाई और सिल्ट के निस्तारण में हुई लापरवाही की जवाबदेही तय की जाए. साथ ही जिन अधिकारियों और एजेंसियों की वजह से सिल्ट दोबारा नालों में पहुंची, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. कांग्रेस ने यह भी मांग की कि राजधानी के सभी नालों से निकाली गई सिल्ट को तत्काल हटाकर उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बरसात के मौसम में लोगों को जलभराव और अन्य समस्याओं का सामना न करना पड़े.

कांग्रेस ने कहा कि केवल फोटो खिंचवाने और प्रचार करने से दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं होगा. पार्टी ने सरकार से दिखावे की राजनीति छोड़कर जवाबदेही तय करने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि राजधानी की जल निकासी व्यवस्था वास्तव में बेहतर हो सके.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 26 Jun 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Devendra Yadav Drain Cleaning DELHI NEWS
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