दिल्ली चुनाव में हार के डेढ़ साल बाद जगी कांग्रेस, फेरबदल की तैयारी में आलाकमान

दिल्ली में कांग्रेस संगठन को नई दिशा देने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं. शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद प्रदेश इकाई में कई अहम नियुक्तियां की गई हैं, जिनसे आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.

मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल की स्वीकृति के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है. देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में 12 उपाध्यक्ष और 26 महासचिव नियुक्त किए गए हैं. साथ ही 31 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का भी गठन किया गया है, जो भविष्य की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगी.

अनिल भारद्वाज को मिली अहम जिम्मेदारी

पूर्व विधायक और वर्तमान में मीडिया विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज को संगठन महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संघर्ष के दौर में निभाई गई सक्रिय भूमिका को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है. उन्हें दिल्ली कांग्रेस का एक मजबूत रणनीतिकार माना जाता रहा है.

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नई नियुक्तियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में संतुलन और समावेशिता का पूरा ध्यान रखा गया है. टीम में पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, युवा, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और सेवा दल के सदस्यों को शामिल किया गया है. पार्टी का कहना है कि सभी धर्म, जाति और वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, ताकि संगठन व्यापक स्तर पर मजबूत हो सके.

नई टीम से चुनावी मजबूती की उम्मीद

देवेन्द्र यादव ने नई टीम को लेकर भरोसा जताया है कि यह संगठन को नई ऊर्जा देगी. उन्होंने कहा कि यह टीम ज्यादा क्षमता के साथ काम करेगी और दिल्ली में कांग्रेस के जनाधार को फिर से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी. आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने में यह टीम कारगर साबित होगी.

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